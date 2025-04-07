林峯預告演唱會有加場空間　老婆未因保姆事件捱轟感不快

林峯即席調酒。（梁碧玲攝）

林峯今日（7日）出席威士忌品牌發布會，他透露家中珍藏量甚多，亦不時會與愛好者研究，問再圈中酒腳，他表示：「姓吳嗰個，我都未見過佢醉，我哋品酒啫。（古生呢？）呢個更強，眾所週知，我哋公司有聯誼，都會摸下酒杯底。」林峯雖然愛飲，但太太就不喜歡，所以負責駕車。

金像獎將在月底舉行，但林峯表示仍未試戰衣。（梁碧玲攝）

5月再踏紅館，林峯表示仍一身飛債，目前仍在與公司商討加場。「過兩日公布睇下點加，（想點加？）紅館期一年前book定，宜家最盡可以7、8場。」至於嘉賓方面，林峯表示已有心水，問到會否化身飛鷹，他即大賣關子，而澳門場嘉賓的佘詩曼會否再現紅館，林峯表示有邀請對方做觀眾，但亦有可能到時落台邀請她唱幾句；內容方面，由於已有澳門場熱身，林峯笑言紅館可以更放肆。「睇下舞台需要，咁多年大家睇我演唱會，sexy都係標誌性，咁呢個都會其中一個元素，到時睇下咩狀態，可能飲兩杯上台會盡啲。」

林峯話盡量安排囡囡到紅館睇騷。（梁碧玲攝）

提到老婆張馨月日前直播時，因要求檢查離職保姆行李被轟不尊重，林峯表示：「網上嘅嘢，有時做呢一行，去到一個公眾平台實有唔同見解，但我同太太做人做事都對得住自己、對得住人。（會唔會減少咁生活化？）生活上分享我覺得係正常交流，大家有唔同睇法。（太太有無唔開心？）做好自己，我哋都係好正能量。」