炎明熹20歲生日喊住過　睇完Coldplay難以自控：眼淚洶湧而出

炎明熹（Gigi）憑參加《聲夢傳奇》奪冠，火速在樂壇爆紅，唱功備受肯定。可惜近期被指因續約問題而絕跡幕前多時，雖然GI炎粉不離不棄，但炎明熹似乎一直受巨大壓力。4月9日是GIGI 二十歲生日，她透露當天去了觀看Coldplay香港站演唱會，及後回家不停哭，連她也被自己這樣的情緒弄至不知所措。



炎明熹已經20歲。（IG：@yiminghay）

炎明熹已經20歲。（IG：@yiminghay）

炎明熹早前以學生身份接受訪問。（截圖）

4月12日凌晨Gigi在IG上載多張慶生照片透露：「我記得看完Coldplay那天回到家，大概11點左右，然後搞一搞功課之後便在發吽哣，之後又無啦啦哭了出來，當時我也搞不清楚這是什麼狀況，就一直喊，不過喊得很平靜。這是因為看完熱鬧的演唱會之後忽然靜下來的感覺嗎？應該不是吧。還是因為踏入20歲有點感到不知所措呢？」

炎明熹20歲生日當日，情緒難自控地流淚。（IG：@yiminghay）

炎明熹20歲生日當日，情緒難自控地流淚。（IG：@yiminghay）

炎明熹20歲生日當日，情緒難自控地流淚。（IG：@yiminghay）

炎明熹20歲生日當日，情緒難自控地流淚。（IG：@yiminghay）

到踏入生日12點看見大家的祝賀訊息，令她心情又再次波動：「明明很開心的事，為何又要喊呢？之後我迫自己去沖涼，洗面的時候眼淚同水融為一體，心諗：真凄美。最後，其實我很開心雙十年華的到來，「20歲」我願意同你展開一段新嘅歷程。！（有種偶像劇大聲叫嘅感覺，大家可以試幻想一下，謝謝。至於點解。！係因為又平靜又激動）

GIGI炎明熹留言全文：

我記得看完Coldplay那天回到家，大概11點左右，然後搞一搞功課之後便在發吽哣，之後又無啦啦哭了出來，當時我也搞不清楚這是什麼狀況，就一直喊，不過喊得很平靜。

這是因為看完熱鬧的演唱會之後忽然靜下來的感覺嗎？應該不是吧。

還是因為踏入20歲有點感到不知所措呢？

到凌晨12點的時候，坐喺客廳發吽豆的我，看見大家陸續發生日訊息，堂家姐還錄了音為我唱生日歌，好吧，我的眼淚又洶湧而出了……明明很開心的事，為何又要喊呢？

之後我迫自己去沖涼，洗面的時候眼淚同水融為一體，心諗：真凄美🥸

但其實到了今日，距離生日已經過了整整3天，要做嘢便做嘢，要返學便返學，要練習便練習，都是一樣地過，其實並沒有什麼改變；當然非常多謝陪伴我身邊嘅人，很開心生日那天有家人陪我食飯，有好朋友陪伴我身邊，還有我的歌迷們和所有蜂擁而至的祝福，真心謝謝你們！🤍

好多謝陳小姐過嚟我屋企幫我去影呢輯相，仲要買埋蛋糕，勉為其難同你講聲艾粒U啦（這是20歲的限定，仲有多謝黃小姐送嘅公仔，啵啵😘）

仲有好多謝我大學嘅同學，明明識咗無幾耐，但係卻記住咗我嘅生日😭之後送咗公仔俾我，多謝你哋🥹🥹錫晒你哋🤍

仲有生日之後一日即係10號，嗰日我要返學校做presentation, 本身約咗提早返去練習，但大學K同學提議我哋兩個早啲返去練習，我話好啊，原來佢偷偷地準備咗蛋糕？！我見到佢嘅時候佢叫我瞇埋眼，我心諗原來佢嘅目的係呢個！！！呢下真係估唔到，艾粒U 2🥹(Present完再食呢一個蛋糕，個意義感覺非凡，仲有特別好味，雖然本身都好好味😆)

最後，其實我很開心雙十年華的到來，「20歲」我願意同你展開一段新嘅歷程。！（有種偶像劇大聲叫嘅感覺，大家可以試幻想一下，謝謝。至於點解。！係因為又平靜又激動）