周杰倫個唱被不法份子假冒主辦方電話號碼收錢訂飛　即發聲明澄清

香港的演唱會門票其實一直都有炒賣的風氣，但其實除了炒賣外，亦有不少不法份子看準時機「大撈一筆」，藉口以內部認購門票而騙錢。今次有騙徒以幫人訂購周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》來騙錢，更假冒主辦方寶輝娛樂的電話號碼，並對此假冒號碼支付票款購買門票，寶輝娛樂立即發聲明澄清。

周杰倫啟德演唱會將於6月27至29日舉行。

假冒寶輝娛樂WhatsApp 號碼。(公關提供)

嚴正聲明：

本公司「寶輝(中國)娛樂有限公司」(下稱：本公司)近日發現有騙徒採用以下電話號碼：(852) 98649882 冒充本公司之對外WhatsApp號碼 (下稱假冒號碼)，並在其假冒號碼WhatsApp個人圖像上使用本公司的商標企圖騙取市民購買包括但不限于「FWD 富衛保險呈獻：周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》」(下稱：周杰倫香港演唱會) 及其他演唱會門票，藉以蒙騙購票市民金錢。



本公司現再次重申周杰倫香港演唱會門票已全部售罄，本公司有份主辦和參與的其他演唱會資訊和購票詳情可於以下「寶輝(中國)娛樂有限公司」官方Facebook 專頁查詢：



http://facebook.com/bestshine.official，大家請勿誤信任何表示仍有以上周杰倫香港演唱會和其他演唱會門票發售的假冒寶輝娛樂WhatsApp號碼，並對此假冒號碼支付票款購買門票，本公司亦已就此假冒WhatsApp號碼報案，並將全力協助警方將騙徒繩之於法。



本公司現特別再次提醒廣大市民騙徒手法層出不窮，切勿經假冒WhatsApp號碼或網站購票，以免蒙受損失。如有任何市民懷疑因購買周杰倫香港演唱會門票而受騙，可致電：36619856 深水埗警區科技及財富罪案組查詢。



此致



寶輝(中國)娛樂有限公司

