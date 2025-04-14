楊證樺負責啟德體育園安全管理　唔容許帶人入場：大忌嚟㗎

楊證樺日前（13日）出席TVB劇集《奪命提示》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動，活動後他接受《香港01》的訪問，被問到有關早前於七人欖球賽的國際盛事中擔任安全管理工作，他表示公司是其中一個執行單位。

楊證樺日前出席TVB劇集《奪命提示》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動。(梁碧玲 攝)

楊證樺指自己是第一次參與這麼大型的活動：「因為始終香港七人欖球賽係國際嘅盛事！」至於為什麼會見到他在現場幫助，原來是因為他入股在一間叫「CLEMENT SHIELD」的安全管理公司。他指該公司是負責場館安全的執行單位，是由啟德體育園的管理公司指派他們來執行計劃。楊證樺表示公司的夥伴是他認識了很多年的朋友黎家智先生：「我喺拍攝機場特警嗰陣時已經認識佢。」可以說得上是識於微時

楊證樺指自己是第一次參與這麼大型的活動。(梁碧玲 攝)

楊證樺表示當時香港七人欖球賽中，他們就是管理最核心的安全問題。至於怎樣可以做到啓德體育園舉辦大型活動的安全管理，相信大家都很想知道，而楊證樺就表示體育園是香港一個指標，他們所做的部署都不能失禮香港，不然就會成為國際醜聞。他指拍檔是紀律部隊出身，所以在行動上有別於一般的保安公司：「係部署上同一般平時普通嘅保安公司係唔同，即係我哋係會有一個部署式嘅行動，咁變相最核心最危險嗰Part，就交咗畀我哋去處理。」

楊證樺表示當時香港七人欖球賽中，他們就是管理最核心的安全問題。(梁碧玲 攝)

而剛剛完結的Coldplay演唱會，楊證樺指自己的安全管理公司都有份參與，更因為工作效率而接受局方的讚揚：「我哋可以能夠喺短時間內，安全地令所有嘅觀眾安全疏散，係絕對唔易！」在一個5萬人的場館內可以用短時間來疏散，的確不容易。

剛剛完結的Coldplay演唱會，楊證樺指自己的安全管理公司都有份參與。(梁碧玲 攝)

說到早前有清潔公司職員帶人進場看Coldplay演唱會而被捕，楊證樺指自己都有留意到這宗新聞，他激動表示公司不容許發生這種事情：「梗係唔得啦，呢個大忌嚟㗎！專業嘅安全管理公司，就絕對唔可以做呢啲咁嘅嘢。」楊證樺的安全管理公司旗下的員工，大部分員工以前都是紀律部隊的人，所以他多次提及「絕對唔容許」這種事情的發生。

楊證樺指自己都有留意到這宗新聞，他激動表示公司不容許發生這種事情。(梁碧玲 攝)

除了經營安全管理公司外，楊證樺自己亦是一位藝人，他被問到如果在工作時間被粉絲認出並要求合照，自己又會否答應呢？楊證樺指於七人欖球賽期間，其實已經有不少人認得出他，並且有要求合照，他表示會盡是去迎合大家：「我會禮貌地笑住迎合佢哋，佢想影相，我係絕對歡迎嘅。埋嚟影囉，但係我就唔會揸機。如果我揸機就係我唔合規格，因為我係on duty做緊嘢。但係如果有人要求你想影張相嘅，合照其實冇所謂。」所以即使見到他在工作時，都可以禮貌地跟他要求合照。

楊證樺指於七人欖球賽期間，其實已經有不少人認得出他，並且有要求合照，他表示會盡是去迎合大家。(梁碧玲 攝)

楊證樺的安全管理公司今次有份安排Coldplay的演唱會，被問到之後會否有機會繼續參與體育園舉辦的演唱會安全管理工作，他不否認地表示：「會嘅，但係不便透露」，更指將來如果有其他的活動都是由啟德體育園的館方指派。