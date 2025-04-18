48歲男歌手曾超討厭媽媽開聲問攞錢　背後暗藏洋蔥勁催淚

圈中有不少明星是出了名的孝子，就好像現年48歲的吳克群，從小與媽媽相依為命，感情深厚，自出社會開始賺錢之後，就努力為媽媽提供更好的優質生活。但原來不講不知，當媽媽看似每次向他索取金錢的行為，原來背後卻藏着一個很大的愛意，他近日在內地綜藝節目《老有意思旅行社》中就分享這段催淚的故事，令不少網民聽後相當感動，紛紛直言母愛真的很偉大。

吳克群在節目上分享催淚故事。（微博圖片）

在節目中，吳克群回憶起當媽媽每次跟他講不夠錢，向他索取的時候，他就會感到非常討厭，甚至到生氣的地步。但直到媽媽去世後，原來媽媽看似在索取金錢的行為，其實背後都是為他作打算，他表示：「我爸發現我媽在自己最愛的外套裡面，然後有一張銀行卡，然後那張卡裡面，有我這些年來，我開始賺錢之後匯給她的錢，然後她都放在裡面。她死的時候全部都留着。」

在媽媽的世界裡，子女勝過一切，會無條件的愛他們，而不少網民聽後都大為感動，認為吳媽媽可能不會表達愛意而已，但會默默在背後為兒子作打算，銀行卡上的數字就是吳媽媽對他的愛及牽掛。在2011年吳媽媽被確診肝纖維化，此後就長期與疾病抗爭，直到2018年因肺腺癌逝世。

吳克群媽媽在2018年因肺腺癌逝世。（吳克群微博圖片）

吳克群的故事令不少網民非常感動。（微博圖片）

而在媽媽逝世後，他就因一直沒有兌現帶媽媽去旅行的約定，令他感到很遺憾，所以現在的他閒時就會帶爸爸去旅行，增進父子情，不想留下任何遺憾：「因為一直沒能兌現要帶媽媽出去旅行的約定，所以媽媽當年的P圖，是我很大的遺憾，為了不繼續這樣的遺憾，今年我帶爸爸去旅行了。因為不想要大家有我這樣的遺憾，所以我變身群主小吳，做了這個節目。」

吳克群是出了名的孝子。（吳克群微博圖片）

吳克群閒時會帶爸爸去旅行。（吳克群微博圖片）