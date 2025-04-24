Gin Lee李幸倪任《造星IV》導師　姜濤被電影人負評佢咁睇

李幸倪（Gin Lee）今日（24/04）出席山頂凌霄閣《細看香港》微型藝術展覽。她接受《香港01》訪問時大讚展出的模型有趣且具有香港代表性，對於展出的《啟德主場館》模型，她直言十分震撼，笑言：「你知謝霆鋒嘅演唱會飛好難買，真係入唔到場都唔緊要，我哋有呢個模型都可以睇吓，呢個都非常值得睇。」更表示期望能在該場館開個人演唱會。另外，對於早前姜濤被王晶負評一事，她就有以下睇法。



李幸倪（Gin Lee）今日（24/04）出席山頂凌霄閣《細看香港》微型藝術展覽。（葉志明 攝）

李幸倪（Gin Lee）出席活動。（葉志明 攝）

最近Gin Lee成為了ViuTV真人騷《全民造星IV》導師之一，坦言「花多眼亂」，參賽者更年輕之外亦各有特色。「今年降到16歲，都有啲學生，小鮮肉參加，有啲有歌藝，外型又有，當然都有啲趣緻，娛樂性強有特色嘅，我覺得會幾好睇。」她坦言，自己偏好有才華的參賽者，「有才還有外型就當然最正啦，都有幾個。希望到時我搶到！」

李幸倪（Gin Lee）。（葉志明 攝）

作為《造星IV》導師，對於早前姜濤被電影人負評一事，Gin Lee就表示：「我都成日提自己，做歌手或者公眾人物，心理質素同埋對答都好緊要，我都一路學習緊。唔容易㗎，尤其係我作為歌手，對答仲驚過唱歌。唱歌冇問題，開騷冇問題，但係一講嘢就好驚講錯嘢。呢個都係我要不停學習嘅嘢。」

王晶早前突然在社交平台發文，怒罵姜濤。（資料圖片）

姜濤表示身為後輩，前輩任何批評都會接受。（資料圖片）

李幸倪（Gin Lee）表示想在啟德主場館開個人演唱會。（葉志明 攝）

Gin Lee做過《聲夢傳奇》導師，「教」出了炎明熹，她分享道，雖然兩個節目性質不同，但她仍然在全心全意做好自已的職責，「分享我嘅經歷，我嘅唱歌技巧或者表演者嘅心理質素等等，都係一樣咁認真，因為做導師係好大責任，我面對嘅都係好有夢想嘅年青人，一定要盡我所能幫佢哋。」

李幸倪（Gin Lee）和VIVA 姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）4位小師妹一齊出席活動。（葉志明 攝）

方健儀和李幸倪（Gin Lee）。（葉志明 攝）

李幸倪（Gin Lee）談對「姜濤被電影人負評」睇法。（葉志明 攝）