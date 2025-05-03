雙性戀藝人峇里大解放享受日光浴　曾反駁王晶買到樓才叫成功言論

現年33歲的混血網紅徐㴓喬（Asha）樣子甜美，酷似前亞姐韓君婷，有著「翻版韓君婷」之稱。Asha在2016年加入ViuTV，拍過《大叔的愛》、《百萬同居計劃》等劇集，早前更與父母一起拍攝《堅返鄉下》節目，一家三口回菲律賓見識媽媽鄉下。

徐㴓喬Asha個性開朗、敢言。（ig@ashaetc）

徐㴓喬Asha被封「翻版韓君婷」。（ig@ashaetc）

Asha同韓君婷真係十足失散姊妹。（ig@ashaetc）

今日（3日）Asha突發在社交平台派福利，分享多張在峇里拍攝的三點式泳裝照，皮膚白滑的Asha在近海邊的泳池留影，大騷深長事業線及修長美腿，在猛烈太陽下盡情享受日光浴，既健康又性感。Asha寫道：「sweaty happy bali」。網民讚留言讚hot，並謂：「禾稈冚珍珠原來咁好身材😍」

Asha享受日光。（ig@ashaetc）

大騷美好身材。（ig@ashaetc）

仲有長腿。（ig@ashaetc）

Asha是一名英菲混血兒，爸爸是英國人，而媽媽是菲律賓人。雖然Asha沒有華人血統，但卻是名土生土長的香港人，自小在元朗錦田長大，說得一口流利廣東話。加入ViuTV之前，Asha是一名YouTuber及模特兒，十來歲已經開始拍片。

Asha是一名英菲混血兒，爸爸是英國人，而媽媽是菲律賓人。（ig@ashaetc）

Asha的YouTuber頻道訂閱人數有15.7萬，她在2015年曾拍片狠批無綫節目《網絡挑機》以介紹香港YouTuber為名，實質踩低YouTuber，其中一集嘉賓王晶覺得買到樓才叫成功，指YouTuber「搵唔到錢搵唔到食」，直說：「十年後你哋個老婆抱住個仔問你攞家用，你都係陪緊佢睇TVB咋﹗」其後再在微博留言指自己「20歲成名，22歲買樓，25歲做導演，紅足四十年」，批評年輕人：「你哋唔鍾意買樓可以繼續瞓帳幕，吹得我漲咩﹗」

Asha在片中反駁王晶：「點解我哋一定要賺好多錢先叫成功，有樓有車有名牌先叫成功？我覺得可以做自己鍾意嘅嘢，已經好成功﹗至少你嘗試過或者會失敗，好過完全冇去嘗試。」該片至今有71萬點擊，引起好大迴響。

Asha在2015年曾拍片狠批無綫節目《網絡挑機》以介紹香港YouTuber為名，實質踩低YouTuber。（TVB截圖）

Asha唔認同王晶所講，買到樓先叫成功。（徐㴓喬YouTuber影片截圖）

Asha拍片炮轟無綫及王晶，有71萬點擊。（徐㴓喬YouTuber影片截圖）

敢言的Asha更勇於公開自己的性取向，承認自己是雙性戀者，經常出席同志平權活動，高調力撐LGBT。Asha小時候只對男生感興趣，在13歲確定自己是雙性戀者，直到18歲才向父母坦白承認此事，爸爸很快接受，但菲律賓的媽媽則需要時間去理解。Asha曾說過：「我是雙性戀，喜歡的是人類，陰道也好，陽具也好，我不在乎。」

Asha高調力撐LGBT。（ig@ashaetc）

Asha承認自己是雙性戀者。（ig@ashaetc）