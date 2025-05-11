氣質女神生圖流出曝光真實狀態令人驚嘆　超絕身材比例9頭身典範

現年49歲的梁詠琪 (Gigi) 當年出道時即擔任電影女主角，憑住標緻的外貌以及清純的氣質，俘虜了萬千少男的心，是一代玉女歌手兼女神。就連男神鄭伊健也曾拜倒她的石榴裙下，不惜為她與拍拖7年的邵美琪分手而被鬧爆，足見她的吸引力，梁詠琪還因此獲封「好勝Gigi」。她與伊健相戀7年後分手，後來嫁給了西班牙藉老公Sergio，兩人婚後育有一女，一家三口生活幸福愉快。梁詠琪至今依然活躍於演藝界，又拍戲又開演唱會，相當有人氣。

梁詠琪49歲生日照。(IG圖片)

梁詠琪49歲生日照。(IG圖片)

雖然梁詠琪工作忙碌，但她仍keep得相當之好。昨日有多位網民分別於社交網分享了梁詠琪於內地舉行《很高興認識你音樂會》的生圖，曝光了她的真實狀態。其中一位網民貼出與梁詠琪的合照，留言寫道：「讓我今天近距離的站在女神梁詠琪旁邊，Gigi本人實在太美了」，另一位網民就貼出了梁詠琪的側面照以及獻唱時的動態生圖，寫道：「狀態超絕的gigi梁詠琪，時光凝固在千禧年」，也有網民貼出梁詠琪側身站立的片段，大讚她說：「梁詠琪的體態 9頭身美女 #身材比例逆天」，一眾網民都紛紛留言讚嘆梁詠琪是真的美，完全是不老女神。

梁詠琪生圖。(小紅書)

梁詠琪生圖。(小紅書)

梁詠琪生圖。(小紅書)

梁詠琪生圖。(小紅書)

梁詠琪生圖。(小紅書)