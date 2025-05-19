陳奕迅被誤傳死訊　感染新冠肺炎「被病毒攪垮」歌手：造謠者可恥

陳奕迅（Eason）原訂16日起一連3天在高雄巨蛋開唱，但他在開唱前緊急宣布因感染新冠肺炎，演唱會延期。Eason透過社群向歌迷誠摯致歉。



陳奕迅在開唱前緊急宣布因感染新冠肺炎，演唱會延期。（截圖）

微博瘋傳陳奕迅過世的消息。（fb@陳奕迅）

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他寫下：

「非常遺憾...等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」



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但昨晚微博卻瘋傳陳奕迅過世的消息，歌手葉曉粵則氣憤發文說：

「陳奕迅去世是假新聞，和老師的助手求證說新聞是假的，Eason老師現在人好好的！ 造謠的人真的太可恥了！！」



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