夏韶聲紅館開騷多得傳媒報道獲康民署回覆：攞期好順利

夏韶聲（Danny Summer）今日（27/5）現身尖沙咀出席《夏韶聲last Summer演唱會》記者會。Danny Summer接受《香港01》訪問時透露，最近接受白內障手術，術後，雙眼對光線更加敏感，故現時需要配戴太陽眼鏡保護雙眼：「其實我而家隻左眼係有啲痛，如果啲光照得太耐就唔得，所以我而家喺室內我都要戴太陽眼鏡。（影唔影響昅女？）哈哈，戴住眼鏡昅就仲好啦，佢唔知我昅緊佢嘛。（都睇得清楚？）清楚，你所講嘅昅，就只係望，咁所以望望就算啦。」

夏韶聲雙眼接受白內障手術。（陳順禎攝）

Danny Summer去年3月接受《香港01》訪問時大吐苦水，指在2023年11月入紙申請紅磡開2場告別演唱，仍未得到康民署回覆，感覺不受尊重。今次入紙成功申請紅館開騷，Danny Summer多得《香港01》採訪報道，令事情得到完滿的解決：「今次申請係少過一年嘅時間。而講返上次嘅申請，康民署睇到我篇報道之後，佢哋就主動聯絡返我，話佢哋收唔到相關申請，而上次幫我搞演唱會嘅公司唔係而家呢一間，咁變咗我就覺得係有啲誤會。而今次我申請紅館，佢哋都好好，攞呢個期都好順利。」