何伯何太公屋內互毆全身浴血兩敗俱傷送院　涉嫌傷人同被捕

去年因TVB節目《東張西望》爆紅的何伯何太，成為城中熱門話題，所到之處都有網民網上報料直擊，瞬間「聲名大噪」而成為網紅。惜二人漸行漸遠，早前何太在直播中宣布與何伯離婚，5月30日更在屯門住所發生爭執繼而大打出手，驚動鄰居報警送院，二人涉嫌傷人同被捕。



去年因TVB節目《東張西望》爆紅的何伯何太，疑互毆雙雙被捕。（影片截圖）

社交平台流傳救護員將何太送院的圖片。（網民David Li圖片）

5月30日早上8時29分，屯門菁田邨菁信樓有居民報案，有指何伯及何太因感情問題發生爭執，期間有人大叫救命驚動鄰居，鄰居指搭𨋢時停在其中一樓層，開𨋢門時發現一名年約70多歲老翁頸部受傷流血，隨即報警。警員接報到場持盾牌登樓戒備，發現上址有一男一女受傷，全身染血，男子頭及手指受傷，女子後腦位置有刀傷，經調查後何伯何太涉嫌傷人同被捕，二人清醒被送往屯門醫院治理。

屯門菁田邨菁信樓有兩男女發現受傷。（蔡正邦攝）

警員持盾到場調查。（蔡正邦攝）

自爆紅後二人乘勢做網紅不時直播，何太一度在直播中大罵何伯「出街瞓」成為潮語。早前何太在直播節目自爆將離婚後，不少人曾野生捕獲二人繼續出雙入對，本月25日何伯與一名不相識的女子在在港鐵兆康站互罵，期間何伯拿出殺蟲水噴向對方，女子聲稱手部受傷報警求助。警方到場了解後，何伯被警方以「意圖損害等而施用毒藥」拘捕。