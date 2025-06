張栢芝傳聞舊愛一器劇痛入院　拍拖4月女友公開床照後愈戀愈高調

38歲的C AllStar成員梁釗峰前日(30日)在IG透露日前入院,並上載多張在醫院內的照片,見他痛到蹲在地上,坐輪椅被推入房見醫生,還要躺病床上,狀甚辛苦。他留言表示:「瀨大嘢緊張Max胃痛到投降。」不過現時已出院,發文向Fans報平安。

梁釗峰早前被逼公開戀情。(IG@callstarcf)

日前胃劇痛入院。(IG@callstarcf)

日前胃劇痛入院。(IG@callstarcf)

曾與張栢芝傳緋聞的梁釗峰對感情事一向好低調,但早前突然被拍拖4年的化妝師女友Karen在IG公開戀情,一口氣上載36張親密照,當中包括接吻相及幾張床上拍的照片。有傳梁釗峰因疑似另結新歡玩失蹤,導致女友單方面曝光戀情強逼梁釗峰認愛,梁釗峰向傳媒表示:「嚇親大家,唔好意思。」但強調未有結婚打算。

女化妝師疑單方面公開與釗峰戀情。(IG圖片)

分享多張甜密合照,當中有釗峰半裸上身。(IG圖片)

+ 7

有報導指二人戀情「見光死」,原因是梁釗峰今次入院,女朋友都不在身邊,又疑似轉了化妝師。而Karen最近更連環在IG放負,留言:「everything is nothing.(一切都是虛無)」、「好掛住嗰個快樂又自信美麗嘅我,但我信⋯呢個『我』仲喺度架!等我搵返佢。」一名好友留言:「The Best is yet to come...(最好的尚未來到)」,她也給Like回應。

Karen喺生日月不停放負。(IG@_hoching05x2)

Karen喺生日月不停放負。(IG@_hoching05x2)

不過,分手疑團似乎在Karen生日當天已經解開,Karen繼續高調在IG曬甜蜜拍拖片段,釗峰送上迷你士多啤梨蛋糕,當Karen苦惱應該吃cream還是生果先,釗峰發揮小智慧:「我覺得你cream嗰度先,再攞生果」,令Karen魚與熊掌兩者兼得,女友都笑:「好啲啦!」二人還一起去踩單車、嘆下午茶,並分享甜蜜合照,吳若希也留言:「好sweet」。

終於見到釗峰陪女友慶生,愈戀愈高調。(IG@_hoching05x2)

二人世界。(IG@_hoching05x2)

朋友為佢慶祝。(IG@_hoching05x2)

釗鋒嘅化妝師女朋友都好靚女。(IG@_hoching05x2)

C AllStar決定重組,近年各成員作單飛發展。(資料圖片)