張德蘭為致敬盧國沾演唱會揭開序幕　徒弟羅嘉良：冇佢就唔會有我

《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》日前（7日）於紅磡體育館圓滿完成，一眾表演嘉賓包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、麥潔文、黃寶欣、羅敏莊、張與辰和劉洋聯同由麥家樂担任指揮的寰宇交響樂團以沾Sir的經典金曲向他致敬。

《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》日前紅磡體育館圓滿完成。(公關提供)

《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》日前紅磡體育館圓滿完成。(公關提供)

打頭陣的張德蘭以一曲《相識也是緣份》為全晚演唱會揭開了序幕，之後她說：「首先我要多謝大家嚟支持今晚演唱會，其實盧國沾先生真係寫咗好多令大家刻骨銘心嘅金曲，對我哋香港樂壇有好大嘅貢獻，盧國沾先生嘅作品係我哋香港好寶貴嘅文化遺產，你哋話係唔係？所以我喺度希望大家用你哋最熱烈嘅掌聲送俾盧國沾先生，好嘛？」

此時全場掌聲雷動，德蘭續說：「我睇過盧生佢生前出嘅一本書，叫做《歌詞的背後》，我睇晒成本書，我發覺盧生原來好鍾意大自然，所以如果你有留意盧生嘅歌詞，你會發覺佢係會有好多對大自然嘅描寫，更加有好多佢嘅人生哲理喺裡面，咁我知道佢今晚佢嘅女女喺度，盧太亦都喺後台聽我哋唱歌，我想借呢個機會除咗多謝盧生，亦都要多謝盧太，因為佢一直都比好多支持同埋佢好愛盧生，我同佢哋真係相識咗好耐，咁呢個時候我唔阻大家咁多時間，我喺度送俾大家一首我好鍾意嘅歌，大家可以細味裡面嘅歌詞，呢首歌我比較少唱，但我今晚好想用心將佢唱俾大家聽，呢首歌就係《情若無花不結果》。」

唱畢此曲後德蘭說：「真係好掛住佢，跟住我唱嘅歌可以話改變咗我嘅歌唱事業，因為呢首歌係盧生第一首寫俾我嘅電視劇插曲，《鮮花滿月樓》」接著的李龍基獻唱了《陸小鳳》和《浣花洗劍錄》；呂珊先唱出《每當變幻時》，珊姐說；「好多謝主辦單位邀請我嚟演繹沾Sir嘅歌，其實佢咁多首唔同類型嘅歌曲，喺我哋嘅成長過程都代表唔同嘅片段，佢嘅歌太精彩，隻隻歌我都想唱，大家平時應該好少見到我着晚裝，今晚可以同咁好嘅樂團一齊合作，跟住送俾大家嘅呢首歌都係由細唱到大，呢首就係《神鳳》。」

張德蘭以一曲《相識也是緣份》為全晚演唱會揭開了序幕。(公關提供)

李龍基獻唱了《陸小鳳》和《浣花洗劍錄》。(公關提供)

呂珊先唱出《每當變幻時》。(公關提供)

葉振棠出場先唱出《大內群英》，棠哥說：「多謝大家對盧Sir嘅支持，其實我自己當年好幸運，因為我加入麗的電視之後就一口氣可以唱咗六套劇嘅主題曲同插曲，呢啲主題曲同插曲都係盧Sir嘅作品，大家仲記唔記得《大內群英》、《浮生六劫》、《浴血太平山》、《大俠霍元甲》同埋《太極張三丰》嘅主題曲，仲有《浮生六劫》嘅插曲《戲劇人生》、《浴血太平山》嘅插曲《找不着藉口》、《大俠霍元甲》嘅插曲《誰知我心》，我非常非常多謝盧Sir對我嘅愛戴，但係大會同我講雖然我自己有咁多首盧Sir嘅靚歌，但我只可以揀兩首，不過我要唱三首，我問點解呢？佢哋話我要代表Michael Kwan向盧Sir致敬，各位朋友《天蠶變》」；久違的黃寶欣獻唱了《驟雨中的陽光》和她當年參加第四屆新秀歌唱比賽時的作品《我為你狂》。

葉振棠出場先唱出《大內群英》。(公關提供)

黃寶欣獻唱了《驟雨中的陽光》和她當年參加第四屆新秀歌唱比賽時的作品《我為你狂》。(公關提供)

羅嘉良從升降台出現在大家眼前唱出《秦始皇》，之後他說：「盧國沾先生寫咗咁多膾炙人口嘅歌曲，令到我哋留下咗咁多美好嘅回憶，我喺1984年參加新秀歌唱比賽嗰陣認識盧生，當時佢第一次見到我，我亦都係第一次見到佢，眨吓眼已經41年，我非常多謝我嘅恩人盧國沾先生，因為如果冇佢就唔會有我。

羅嘉良從升降台出現在大家眼前唱出《秦始皇》。(公關提供)

羅嘉良，我相信大家都會永遠懷念盧生，我好開心成為佢嘅徒弟，跟住我要送俾大家盧生一首非常出名嘅歌曲，亦都係一首電視劇嘅主題曲，大家頭先開場嘅時候呢首歌就已經響起，送俾大家，《殘夢》」。接着雷安娜先後唱出《明日話今天》和《願君真愛不相欺》，她更找來蔣志光和她合唱《人在旅途灑淚時》，之後蔣志光再唱了《漁舟唱晚》及《大地恩情》。

雷安娜先後唱出《明日話今天》和《願君真愛不相欺》。(公關提供)

雷安娜更找來蔣志光和她合唱《人在旅途灑淚時》。(公關提供)

之後蔣志光再唱了《漁舟唱晚》及《大地恩情》。(公關提供)

《中年好聲音3》的張與辰先出場唱《決戰前夕》，劉洋緊接出場唱《雪中情》，之後他們兩人合唱《傲骨》。壓軸出場的溫兆倫先唱出《隨緣》，Derek說：「我重新一次介紹自己，大家好，香港嘅朋友好耐冇見，我係溫兆倫，好榮幸可以嚟到今晚紅館呢個舞台，我哋可以一齊向盧國沾先生致敬嘅同時，我哋唔可以忘記一件事，一個成功男人嘅背後一定有一個好好嘅女人支持佢，同唔同意呀？所以大家要對老婆好啲，今晚我哋嘅掌聲除咗係送俾盧國沾先生，我哋更應該用更熱烈嘅掌聲鼓勵同埋送俾盧國沾夫人，盧太，多謝妳同沾叔睇住我入行，我都好幸運喺拍劇嘅期間遇到好多好嘅劇本，其中有一部劇我相信大家都有睇過，叫做《今生無悔》，跟住落嚟送俾大家同名嘅歌。」Derek在唱畢《今生無悔》後，便聯同其他歌手大合唱《前程錦繡》，為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》畫上了圓滿句號。

張與辰先出場唱《決戰前夕》。(公關提供)

劉洋緊接出場唱《雪中情》。(公關提供)

張與辰與劉洋合唱《傲骨》。(公關提供)

壓軸出場的溫兆倫先唱出《隨緣》。(公關提供)