「花旦殺手」坐擁20部的士身家縮水　浴室疑全裸自拍為打擂台狂操

「的士邦」鄭子邦堪稱「花旦殺手」，傳過緋聞的位位女神級，包括文詠珊、湯洛雯和蔡卓妍等。鄭子邦曾經跟姚子羚拍過拖，前年更與「環球一姐」AGA（江海迦）訂婚，不過，日前AGA在「第46屆十大中文金曲」頒獎音樂會上，透露未有結婚想法，也沒有準備生仔，而今個月她約滿環球後準備先回澳洲陪伴需要接受手術的父母一段時間。

鄭子邦22歲時接受家族的士生意。（廖雁雄攝）

的士邦企喺AGA身後舉杯慶祝。（ig@agaseen）

「的士邦」與AGA訂婚兩年未定婚期。（ig@bongcheng）

的士邦與姚子羚曾經拍拖，一度發展至同居階段，可惜最後分手。（資料圖片）

的士邦是「花旦殺手」點擊睇緋聞女友：

近年的士牌價不斷下跌，有的士業界代表建議政府以每個500萬元回購的士牌。一直盛傳身家逾億的鄭子邦，身家難免大縮水，但似乎未受影響他的心情，前日（10日）在IG Story分享一張爆肌相片，透露將上擂台參加拳擊賽，寫道：「練咗兩個月，每日練習，每日打拳，的士，打拳，同埋的士，呢種生活其實都幾好玩。辛唔辛苦？一啲都唔辛苦。因為我鍾意。我準備好啦，28/6擂台見。」並指打拳身形和半重身形原來有所不同，見他在浴室的鏡中用手機自拍，疑似全裸但只影上半身，曬出結實的胸肌和腹肌，倒三角鋼條身材完全零贅肉。

的士邦喺浴室疑全裸自拍。（ig@bongcheng）

月底打擂台。（ig@boxingsmokerhk）

鄭子邦於2023年接受《香港01》專訪，透露自己22歲時，因父親心臟發猝死接手家族生意，為不被別人看小，跪在神台前向老父起誓，承諾會用心經營車行，不辱家門。2003年沙士期間，他在一年內將車隊由27架變100架，鄭父原買落約10部尚未「供甩」，鄭子邦加碼最後增至20多倍的士，其餘70多部則屬托管車，漸漸建立自己的「的士王國」。當時的士牌價持續下跌，但他仍看好長線投資：「拎嚟炒賣當然好難講輸贏，但如果拎嚟長期收租，一定仲有好大嘅投資價值。」事實上，本港近10年的士牌價累跌逾七成，市區牌由高峰期逾700萬跌至本月初約200萬元，新界牌由近600萬跌至125萬元。

「的士邦」緋聞對象位位都係女神級。（IG圖片）

鄭子邦有逾20部的士。（廖雁雄攝）

的士邦操得好fit。（ig@bongcheng）

AGA紅館開騷，未婚夫「的士邦」鄭子邦現身撐場。（鄧穎琪攝）