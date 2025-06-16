千禧男神被偶遇慘變佈景板　索爆女粉絲激似林嘉欣意外搶鏡

現年43歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一子一女余初見同余初心，一家四口幸福美滿。前年余文樂出席活動時自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作時發病，所以減少公開露面，將重心放在幕後工作，並兼顧潮牌生意。不過最近余文樂已重啟開工Mode，繼早拍攝TVB綜藝節目及現身公開活動外，又拍戲拍劇，全面復出幕前。不過，日前他被野生捕獲時，雖狀態不俗，但卻因身旁一位靚女粉絲而慘變「佈景板」。

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（IG@sarah9_23）

余文樂一家四口。(IG圖片)

近日，有網民於社交平台分享在街上偶遇余文樂的經歷，寫道：「是誰遇到了余文樂？是我！還沒進咖啡店就看見了背影，強忍著內心的緊張，鼓起勇氣問可不可以拍張照片，真人好nice好型好溫柔。」

昔日的余文樂有樣有身材。(IG圖片)

余文樂近年常被指顏值大崩壞。(IG截圖)

余文樂早拍攝TVB綜藝節目。

余文樂早前現身深圳出席《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節灣區青年藝術薈》，更激罕登台獻唱！（微博@余文樂）

余文樂急劇退化的樣貌，近年也經常成為網民討論的話題，不少網民驚嘆這位昔日男神，如今只是40出頭，但顏值已嚴重崩壞，不禁讓人感到唏噓。而今次相中的他精神飽滿，頭戴cap帽，身穿白Tee配搭休閒褲，打扮簡約有型，更紳士地將雙手交疊在前面，狀態看上去不俗。

余文樂被偶遇。（小紅書圖片）

靚女粉絲意外搶鏡獲讚。（小紅書圖片）

不過，部分網民的眼球卻被合照中的靚女粉絲吸引住，該女粉絲身材姣好，樣子甜美，紛紛留言大讚：「親，你好像林嘉欣啊，好甜的感覺」、「博主有點像小S 女兒」、「我是来看美女的」等，留言區充滿對女粉絲的讚美，令昔日男神余文樂慘被佈景板。

網民留言。（小紅書截圖）