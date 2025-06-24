港姐2025丨莊雅婷棄英讀北大雙學位　愛祖國IG無綫主席夫人都追蹤

《2025香港小姐競選》第一輪面試今日（24日）舉行，吸引不少靚女參加，當中一位初選已成為大熱，她就是去年以23歲之齡當選西貢區議員，屬民建聯成員的莊雅婷。她除了樣子甜美，還非常熱愛國家，是現任區議員中最年輕的一位，日前更任國安法5周年論壇的嘉賓，參與對談環節。

莊雅婷由兩名朋友陪同到場，仲帶水俾現場記者飲。

現年24歲的莊雅婷由兩名朋友陪同到場，友人帶着兩個裝滿冰凍飲品的保溫冰箱，與在場傳媒分享凍飲，表示「小小心意」。莊雅婷今早在社交平台IG發帖，撰長文寫道：「接下來希望嘗試新的方式方法，搭建新的平台，更全面地向大家分享工作成果，繼續做好區議員工作，做好青年工作，服務社區。」她又指：「我哋都唔知會唔會成功，但後生仔就係要敢試敢創新！希望大家多多支持，手下留情。」但未有透露具體形式是什麼。

莊雅婷今早在社交平台IG發帖。（IG@angel.cnt）

莊雅婷十分愛國。（IG@angel.cnt）

曾參與北京市第十五次婦女代表大會。（IG@angel.cnt）

莊雅婷棄英國留學，讀北京大學修讀雙學位。（IG@angel.cnt）

與譚耀宗合照。（IG@angel.cnt）

莊雅婷早前為中華人民共和國成立75週年活動，與林盛斌一起做司儀。（IG@angel.cnt）

莊雅婷早前為中華人民共和國成立75週年活動，與林盛斌一起做司儀。（IG@angel.cnt）

莊雅婷在2000年出生，是土生土長的香港人，於本港的國際學校就讀，年前放棄了英國學府取錄，選擇前往北京大學修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」，她曾在訪問中表示：「希望利用大學四年認真了解祖國的發展」。她曾經有一個目標，就是開設的IG賬號能夠超越政界人士中IG人氣最高、擁有3.4萬追蹤人數的葉劉淑儀，盼能「超越葉太」，而今她的IG追踨人數僅過4千人，但就發現連無綫電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤的太太、TVB主席夫人陳祉妤（Balia）（原名陳沛嘉）和藝人丁子朗都有追蹤；但如今參選港姐有望入圍，相信目標不難達到。

TVB主席夫人陳祉妤（左上）也有follow莊雅婷的ig。（微博圖片）

TVB主席夫人陳祉妤和丁子朗也有follow莊雅婷的ig。（IG@angel.cnt）

她的IG分享不少政黨工作，不少都有中國國家旗幟做背景，還有一些生活照，有行長城，又愛穿不同國家的民族服裝，就連泳裝相都有，表演不一樣的政壇新力量。

莊雅婷自小已好靚女。（IG@angel.cnt）

有啲似阿嬌。（IG@angel.cnt）

身材勻稱。（IG@angel.cnt）

愛不同打扮。（IG@angel.cnt）