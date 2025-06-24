香港小姐2025｜一文睇清1-50位參賽者高清相+詳盡資料 大律師參賽

《香港小姐2025》今日正式首輪面試，立即為大家帶來各位參賽者的高清相加詳盡資料，邊位係你心水呢？
3．陳詠詩 Stacey 26歲 於紐約博士畢業（葉志明攝） 5．王芊芊Yvonne 25歲 從事金融（葉志明攝） 6．林嘉慧 Eunice 26歲 港大法律系碩士學生（葉志明攝） 7．Kathrine 25歲 從事人力資源行業（葉志明攝） 8．張昊 Skye 23歲 來自哈爾濱 從事電子工程（葉志明攝） 10．鮑雨涵 Bella 25歲 從事金融業（葉志明攝）
11－20
11．甘詠寧 Phoebe 26歲 從事社工（葉志明攝） 12．朱文慧 Thersa 23歲 伯明翰大學畢業 是一名物理治療師（葉志明攝） 14．Tracy 是一位藝術工作坊導師 （葉志明攝） 15．Jasmine 曾參選《香港區環球小姐》 （葉志明攝） 16．何穗欣 科大Maketing應屆畢業生 （葉志明攝） 17．李曉怡 Luna 26歲 稱自己鍾意平時鍛鍊身材 （葉志明攝） 19．袁文靜 Jane 27歲 來自上海 （葉志明攝） 20．戴燦燦 Candice 24歲 來自深圳 就讀香港教育大學 （葉志明攝）
21－30
21．李樂 Leena 23歲 就讀理大語言系 （葉志明攝） 22．Victoria 23歲 「翻版莊子璇」 （葉志明攝） 23．劉芷而 Erika 22歲 就讀港大工商管理Year 3 （葉志明攝） 25．許詠詩Joyce 26歲 參選環球小姐（top5）和亞姐（退賽） （葉志明攝） 26．劉維詩 25歲 浸大工商管理碩士畢業 （葉志明攝） 27．岳凡荻Fandi 岳飛第35代後人 於英國畢業 （葉志明攝） 28．莊靜景Vivian 26歲 175cm 北京戲劇學院 （葉志明攝） 29．林靖洋Joyce 24歲 嶺南大學碩士（葉志明攝） 30．苗嘉桐Chole 24歲 上市公司財務 （葉志明攝）
31－40
31．王天玉Riri 26歲 來自北京 （葉志明攝） 32．葉藝如 Ruby 22歲 中國傳媒大學本科 美術研究生 （葉志明攝） 33．文雅儀 Emily 26歲 從事銷售員 （葉志明攝） 35．張子乙 25歲 從事 風險投資顧問 （葉志明攝） 36．Joanne 20歲 於北京讀中醫 （葉志明攝） 37．莊雅婷 清華大學博士 西貢區議員 （葉志明攝） 38．朱綽盈 北京大學碩士 現時為大律師 （葉志明攝） 40．Victoria 21歲 英國畢業 音樂系 （葉志明攝）
41－50
44．黃夢琪 26歲 來自四川 嶺南大學碩士（葉志明攝） 46．朱苑婷 21歲 嶺南大學BBA畢業（葉志明攝） 47．戴仟羽 Isabelle 23歲 英國畢業（葉志明攝） 50．何淇欣Jacqueline 24歲 （葉志明攝）