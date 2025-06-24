姜濤西區墮海送院報稱飲酒失足　曾被王晶怒罵引發風波大方回應

西區副食品批發市場附近有人墮海。今日（24日）下午約4時36分，警方接報一名男子在西區副食品批發市場附近墮海，他其後獲救上岸，幸仍清醒，被送到瑪麗醫院治理。據了解，該名墮海男子為MIRROR成員姜濤，經初步治理後已轉往私家醫院，他事後報稱曾飲酒，之後失足墮海。而MIRROR經理人黃慧君（花姐）回覆傳媒查詢時表示：「大家好，請給我點時間，姜濤會有統一回應給大家，謝謝」。

姜濤口快快爆出「仲有3年約」，他表示屬隨口噏。（葉志明攝）

Ian同姜濤為熊貓家姐細佬整玩具。（陳順禎攝）

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」由姜濤憑《好得太過份》奪得。（葉志明攝）

MIRROR成員姜濤及Ian陳卓賢成為港產大熊貓的契爸。

姜濤自2018年出道以來爭議不斷，不少網民抨擊他的唱功舞技，又指他身材走樣，今年4月王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波，而姜濤出席活動時亦有回應事件：「首先好多謝王晶前輩對我嘅批評，我哋作為後輩始終無辦法講太多，一直秉持住接受每一個人嘅意見，無論佢嘅出法點係咩，我哋都係咁理解，所以件事喺我呢度已經過去，大家食完花生就算。」姜濤又指出道至今有不少評論，不會因今次事件而太影響心情，自己亦學會接受與承受，又呼籲大家理性討論。

今年4月王晶突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」而引發風波。（微博截圖）

黃秋生覺得姜濤肥得可愛。（陳順禎攝）

姜濤表示身為後輩，前輩任何批評都會接受。（陳順禎攝）

姜濤感謝粉絲的生日應援。（梁碧玲攝）

姜濤灣在中午時已有不少姜糖，部分在大型廣告牌前打卡、部分在派應援物。（梁碧玲攝）

中午時分，姜濤灣已人頭湧湧。（梁碧玲攝 ）

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