香港小姐2025︱莊雅婷突然宣布退選：保護區議會形象

《2025香港小姐競選》昨日（24日）進行首輪面試，當中民建聯「小花」、24歲的西貢區議員莊雅婷被視為大熱，樣貌甜美的她是現任區議員中最年輕的一位。不過今日（25日）莊雅婷就在IG發長文，宣布退選！

莊雅婷由兩名朋友陪同到場，仲帶水畀現場記者飲。

莊雅婷今早在社交平台IG發帖。（IG@angel.cnt）

莊雅婷寫道：「面試的時候不能用手機，當收到手機後，發現自己佔據了各大政情版、娛樂版新聞，收到很多記者的電話和疑問。看到很多人問我是否希望進軍娛樂圈、將如何兼顧區議員的職務，甚至對是否符合履職監察機制產生疑惑。

🌟在區議會工作服務街坊、貢獻社會一直是我的first and only priority🌟我們在地區服務上花費了大量時間和心血，成果也有目共睹。而這次「不知會否成功」的大膽嘗試，其實初衷很簡單，就是想更好地借助這個平台建立市民對我們工作的認識（尤其青年人），搭建一個更好的社交媒體溝通平台，並吸引更多人參與到我們的社區建設當中。

記者昨天問我將如何兼顧港姐與區議員，其實我不會用「兼顧」二字🌟因為我們的重點一直就只是社區服務、做好青年工作，以為港姐這個平台和身份或許能夠助力這項工作。（港姐履職盡責其實也是以慈善工作為主，所以昨天我說了一加一大於二的存在）

🌟其實我們願意走到聚光燈下，只會做得更多，不會做得更少。

為何會想作此嘗試？

過往一年半裡，我們做了十幾場青年交流會，跟不同年輕人座談，也組建了一個青年義工隊伍。在與他們接觸時，包括昨天在港姐面試中跟女孩們聊天時，發現他們對區議員的了解甚少，不知道區議員的職責定位。

我想各區的區議員們其實都有勤奮地做街站。我們辦事處每週都有三次街站，每次兩個小時。但為何年輕人對我們和我們工作的認知還如此局限？這令我反思我們原有的工作模式、方式是否存在不足。

又或者說，有令我們工作更易入人心的方法。

或許上述我所想的可以被詮釋為不走尋常路。但我想強調的是，即便在最傳統的社區服務領域，我們的工作也是非常的紮實。我們在商場地舖開設辦事處，每天恆常到訪的老人家非常多，每周日都舉辦工作坊活動，逢年過節舉辦活動都最少有幾百人參加。當你們忙著上班沒空理會家裡老人的時候，或許她們會選擇在我們的沙發上坐著聊上兩句，又或許在她們不懂得用電話、網購的時候，會寧可來找我們幫忙。

這次的目的和目標非常純粹，我們團隊一直都以年輕創意俗稱🌟我個人也不希望頂著最年輕區議員的頭銜，用常規的方式工作🌟我們本來的設想中，還會有更多一系列的活動和動作，包括reels、進校園活動，以及更多可以讓居民一同參與進來的大型活動等等。

昨天晚上我翻看了不同媒體報導和評論區的反應，仔細研讀和思考後，發現我們這種方式方法可能並不是所有人都能接受，社會的接受程度也與我們設想中有一段差距（可能是我們的解說工作沒做好）。

事情對區議會的觀感產生了一定影響，這是我們不想看到的。所以最後，我們認為還是應該根據社會的認知，保護區議會的形象，守護初心、遵從內心🌟決定不會繼續參與到港姐競選當中。

但是！我們未來還將繼續以不同的方法加強宣傳工作，希望用不同的途徑做到創新創意～ 吸引更多的年輕人🥰

不論什麼角色、不管什麼崗位，我都希望為社會注入正能量，傳遞積極、樂觀、正面的訊息，這些都是美麗的章節❤️

PS：港姐是個非常好的舞台，昨天認識了很多很優秀的女生。TVB 也非常好！昨天的面試，讓我感覺到他們的細心和對我們的保護。希望大家繼續多多支持2025香港小姐，傳承這個香港文化💌」

莊雅婷十分愛國。（IG@angel.cnt）

曾參與北京市第十五次婦女代表大會。（IG@angel.cnt）

莊雅婷棄英國留學，讀北京大學修讀雙學位。（IG@angel.cnt）

與譚耀宗合照。（IG@angel.cnt）

莊雅婷早前為中華人民共和國成立75週年活動，與林盛斌一起做司儀。（IG@angel.cnt）

莊雅婷早前為中華人民共和國成立75週年活動，與林盛斌一起做司儀。（IG@angel.cnt）

莊雅婷在2000年出生，是土生土長的香港人，於本港的國際學校就讀，年前放棄了英國學府取錄，選擇前往北京大學修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」，她曾在訪問中表示：「希望利用大學四年認真了解祖國的發展」。她曾經有一個目標，就是開設的IG賬號能夠超越政界人士中IG人氣最高、擁有3.4萬追蹤人數的葉劉淑儀，盼能「超越葉太」，而今她的IG追踨人數僅過4千人，但就發現連無綫電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤的太太、TVB主席夫人陳祉妤（Balia）（原名陳沛嘉）和藝人丁子朗都有追蹤；但如今參選港姐有望入圍，相信目標不難達到。

TVB主席夫人陳祉妤（左上）也有follow莊雅婷的ig。（微博圖片）

TVB主席夫人陳祉妤和丁子朗也有follow莊雅婷的ig。（IG@angel.cnt）

她的IG分享不少政黨工作，不少都有中國國家旗幟做背景，還有一些生活照，有行長城，又愛穿不同國家的民族服裝，就連泳裝相都有，表演不一樣的政壇新力量。

莊雅婷自小已好靚女。（IG@angel.cnt）

有啲似阿嬌。（IG@angel.cnt）

身材勻稱。（IG@angel.cnt）

愛不同打扮。（IG@angel.cnt）