偷偷藏不住之許你劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

偷偷藏不住之許你陸劇，有胡星為執導，由田鴻傑、黃盼盼、馬哲、曾慶生、劉泊栩領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。今次的演員班底全為年輕演員，充滿青春活力與真實感，完美契合劇本中角色的成長故事！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

偷偷藏不住之許你電視劇情大綱

段嘉許（田鴻傑 飾）和桑稚（黃盼盼 飾）因為一次學校約談家長事件結識，段嘉許從此把桑稚當作親妹妹般細心呵護。隨著段嘉許大學畢業，兩人因為分隔異地以及一些誤會，關係逐漸疏遠。多年後，桑稚如願考上了段嘉許所在的城市，兩人得以重逢。

在重新相處的過程中，桑稚逐漸發現段嘉許一直背負著沉重的壓力，她決心保護這位一直對自己很好、如同大哥哥般的人，並重新燃起埋藏心底的暗戀之情。在桑稚的陪伴和支持下，段嘉許慢慢解開心結，真心喜歡上了成長後的桑稚。兩人最終打破誤會，純真的暗戀開花結果，攜手經歷青春的成長，彼此扶持，共同迎向未來。

偷偷藏不住之許你播出時間｜最新追劇日曆

偷偷藏不住之許你電視劇幾時播?偷偷藏不住之許你一共有24集，由優酷播放，6月26日10點起，VIP會員首更4集，SVIP會員首更8集，期後每日10:00更新2集，SVIP每個更新日搶先看4集。

偷偷藏不住之許你 @Weibo

偷偷藏不住之許你演員

田鴻傑 飾 段嘉許

外冷內熱的學霸，口硬心軟。

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黃盼盼 飾 桑稚

溫柔聰明，多年後，考上了段嘉許所在的城市，與段嘉許重逢。

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馬哲 飾 桑延