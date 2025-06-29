羅嘉良細女赴英求學到廣州父女檔合唱 12歲Sela笑容最似阿爸

現年62歲、TVB三屆視帝羅嘉良（撈家）近年轉戰內地發展，昨晚（28日）在廣州舉行演唱會，他與第二任太太蘇岩所生的12歲女兒Sela驚喜現身，父女檔台上合唱，擁有一頭及腰長直髮的Sela長得亭亭玉立，比實際年齡看似較成熟像17、8歲，飄出濃烈少女味，五官標緻笑起來最似爸爸，還撞樣內地女星林允，甚具明星氣質。

羅嘉良昨晚喺廣州開演唱會。（小紅書截圖）

女兒Sela處女踏上舞台獻唱。（抖音截圖）

羅嘉良父女檔演出片段在網上廣傳，當羅嘉良在台上介紹女兒Sela出場時，現場觀眾起初不太相信，大喊「假的」，羅嘉良要再三確認，並說：「12歲，她是剛剛從英國，因為她剛剛去英國讀書1年，28日飛回北京，接著她的媽媽立即帶她來到廣州，因為她要來支持爸爸。」全場起哄拍掌，Sela亦舉起手指公示意「對」，她直言「很害怕」，羅嘉良即安撫女兒表示大家對她很好，還望要多多支持，似乎是為女兒未來出道鋪路！

觀眾起初都唔相信係羅嘉良女兒。（抖音截圖）

Sela 12歲已長得亭亭玉立。（抖音截圖）

有啲似林允。（抖音截圖）

五官標緻。（抖音截圖）

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羅嘉良與Sela合唱《紅日》，Sela表現有點緊張，但有爸爸旁住仍能發揮水準，每當唱到「我願能一生永遠陪伴你」，羅嘉良都會望實及輕搭女兒肩膀，流露滿滿的父愛。之後Sela再獨唱一曲，更識到舉手帶領歌迷一齊揮手，台風十足。網民紛紛留言：「長得很像羅嘉良，身材也高挑」、「長的好漂亮！像爸爸！畢竟撈家那麼帥」、「笑容跟他老爸一樣一模，太甜啦」、「發現每個星二代都想進入娛樂圈」。

笑容好似爸爸。（抖音截圖）

每當唱到「我願能一生永遠陪伴你」，羅嘉良都會望實及輕搭女兒肩膀，流露滿滿的父愛。（抖音截圖）

近年羅嘉良屢被傳患癌，但昨晚在台上演出狀態大勇，唱出多首經典名曲，包括《天地有情》、《仍然在痛》、《說天說地說空虛》等經典名曲。心情大靚的羅嘉良更說起在TVB拍攝台慶劇《富貴門》，與金像影后袁詠儀合作的趣事，他說：「大家也知道袁詠儀她很厲害，她很兇的嘛，連張智霖都沒她辦法。袁詠儀最恨人遲到，我在《富貴門》中和她對手戲很多，所以每天我都提心吊膽，我怕堵車晚了5分鐘，我連命都沒了。這時候我心裏想，你厲害我比你更厲害，我每天比她還要早到半小時甚至一小時，所以她後來就服了。」他笑言之後要用水噴她來報復，決定拍接吻戲時吻足幾分鐘，但最後看回帶發現原來好短時間，有觀眾問可擔心被張智霖責怪？嘉良笑說：「不怕不怕，我跟他很好的，他可能會說『做得好』。」

近年羅嘉良屢被傳患癌，但昨晚在台上演出狀態大勇，唱出多首經典名曲。（小紅書截圖）

羅嘉良仲講咗同金像影后袁詠儀合作嘅趣事。（小紅書截圖）

羅嘉良有兩段婚姻，他與圈外人方敏儀拍拖多年，在1998年婚後育有一子，可惜未能白頭到老，二人於2007分居，翌年離婚。2009年1月30日，羅嘉良與內地演員蘇岩在北京訂婚，並在同年9月9日登記結婚，婚後羅嘉良更遷往北京居住，而女兒Sela在2013年出世，羅嘉良再做爸爸。

羅嘉良與內地演員蘇岩在2009年結婚。（微博圖片）

女兒Sela在2013年出世，羅嘉良再做爸爸。（微博圖片）

一家三口。（微博圖片）

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