TVB上位女星跪曾志偉兩腳中間影合照　胸貼大脾動作勁奇怪

TVB高層樂易玲（樂小姐）於6月30日晚在尖沙咀餐廳包場舉行66歲生日派對，現場星光熠熠，媲美台慶。樂小姐與兩名兒子早早到場打點，賓客包括苗僑偉、佘詩曼、林峯、吳卓羲、胡定欣、謝天華、朱千雪、譚俊彥、王菲、黃嘉雯、傅嘉莉、導演劉偉強等，還有《中年好聲音》歌手、前港姐及多位藝員，超過百人到賀。眾人帶來鮮花、蛋糕、名牌精品等賀禮，場面熱鬧非常。

樂小姐生日星光熠熠。（胡凱欣攝）

樂小姐生日星光熠熠。（胡凱欣攝）

樂小姐生日星光熠熠。（胡凱欣攝）

當晚一班《中年好聲音》參賽者與評審也有到場，張佳添更post了大量相片，當中有一張引起熱議！該張相是一張大合照，樂小姐與曾志偉也是相中人，當時曾志偉坐在椅子上，但他的兩腿中間竟然跪了一個鄧凱文，女方胸貼著男方的大脾，位置非常尷尬，連網民都忍不住問：「點解個女，好似跪左….系（喺）個男人前面」，可能是趕住影相的關係吧？

連網民都忍不住問：「點解個女，好似跪左….系（喺）個男人前面」。（香討截圖）

真係好多人！（IG@claytonmusic88）

真係好多人！（IG@claytonmusic88）

呢個位置真係尷尬。（IG@claytonmusic88）

鄧凱文自己都有畀Like。（IG@claytonmusic88）

25歲的鄧凱文（Eris）2023年參選港姐雖然未能晉身三甲，但憑火辣身材及甜美外貌，成功獲TVB賞識簽約，加入《東張西望》擔任外景主持，短短一年已晉升為新一代「東張女神」。她經常以小背心、貼身服飾亮相，吸引大批網民關注，更被封為「TVB新晉咪神」，社交平台追蹤人數急升。

鄧凱文已成為眾人女神。（IG@thm___）

鄧凱文已成為眾人女神。（IG@thm___）

鄧凱文不但外型亮眼，亦積極嘗試不同崗位，擔任大型活動司儀表現淡定獲網民激讚。她坦言入行初期壓力大，但感謝公司給予機會，期望未來繼續挑戰更多主持及演出工作，成為娛樂圈新寵兒。

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

鄧凱文大玩「男友視角」，在床上影寫真。（IG@thm___）

鄧凱文分享婚紗及晚裝照。（IG：@thm___）

鄧凱文分享婚紗及晚裝照。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）情人節時出動黑絲誘惑。（IG：@thm___）