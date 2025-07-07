港姐2025｜落選佳麗控訴因冇背景遭不公平對待：早知大公司有黑幕

《香港小姐競選2025》近日正舉行面試，7月4日的第二輪面試中，已淘汰走一批初選佳麗。隨著小紅書、Threads之興起，不少佳麗都在這些網絡平台大爆料，其中落選的21歲大學生Arinna，就發文控訴自己遇上不公黑幕。

落選的21歲大學生Arinna，就發文控訴自己遭不公平對待。（資料圖片）

Arinna正在韓國讀書，早前為了參選港姐而回港，她並未入選第二輪面試，當見到TVB官網發布第二輪面試及海外候選佳麗首次曝光情況，她就在帖文下留言：「又話上星期二一定要現場出現嘅？同我講就話冇第二個選擇，點解突然間有第一次出現嘅海外佳麗？我改咗機票返嚟㗎喎…明蝦我啲冇背景嘅人。」

Arinna現身首輪海選後，被網民讚外表清純。（資料圖片）

不過Arinna無緣晉身第二輪面試。（資料圖片）

Arinna透露自己在韓國讀大學，為了參選特地搭飛機回港面試。（IG@kiu._0921）

Arinna是21歲妹豬，身在韓國讀書的她甚有女團味，但她自爆因有舞台恐懼症而不參加女團選拔，指近一年才開始克服恐懼，鼓起勇氣選美。（IG@kiu._0921）

Arinna再發文表達不滿，指自己獲告知沒有線上或其他面試，需親身回港，但最終卻發現有佳麗於第二輪才首次出現，她怒斥：「知道呢啲大公司一定有黑幕，但係親身經歷都係會好無力，其實一開始暗示我唔好改機票，勸退我都可能冇咁嬲。」她又以「三色台」稱呼TVB，表示自己其實長居海外冇睇「三色台」，亦對它觀感不好，經此一役更大打折扣，她說：「無奈香港小姐呢個地區性選美係佢哋搞，從今以後我聽到三色台個名更加會反胃🙂‍↕️」

Arinna不滿有佳麗無需現身第一輪面試現場，就直入第二輪面試，質疑不公平。（資料圖片）

Arinna不但去TVB官網留言，更怒斥：「知道呢啲大公司一定有黑幕，但係親身經歷都係會好無力，其實一開始暗示我唔好改機票，勸退我都可能冇咁嬲。」（Threads@kiu._0921）

有人留言表示，其實6月中TVB高層有去加拿大及美國會見由合作夥伴所推薦的海外佳麗，因此又說不上是黑幕。有人又留言指歷屆都有線上面試，不過Arinna堅稱：「佢同我講冇😅」

Arinna非常不滿，認為自己因為冇背景被欺負，更指對「三色台」感到反胃。（資料圖片）

其實Arinna參加初選後有在網上發文自我介紹，當時反應不錯，有過千網民讚好，她指自己在香港土生土長和讀書，大學時才移居韓國，參選是希望大學畢業前可以有多方面機會。她6月25日的發文中，對選港姐滿有抱負及期望：「明白可能好多人對參賽者有偏見，但我親眼見到現場係好多靚女，大家都好有氣質的，只係面對傳媒可能緊張未準備好被影得唔好😭我入TVB嗰下俾人影到都勁醜樣，有人comment話我鬥雞眼😹不過呢啲惡意嘅評論都係唔會打擊到我😌無論入唔入到圍，對我嚟講都係一個值得留念嘅寶貴經歷，呢個係一個難得嘅課堂亦為我嘅人生點綴✨雖然我只係一個讀多媒體嘅普通大學生，但我亦非常關注動物權益/性暴力議題，所以真係好希望透過平台可以令大家關注多啲一齊討論🫶🏻喺大學入面我識到好多同樣係外國嘅留學生，我哋成日分享自己嘅城市，我好鍾意宣傳香港㗎！我嘅親和力同正能量都令我成為本科外國人代表，如果我想喺大啲嘅平台代表香港，唔知得唔得呢？」不過被淘汰後，其態度明顯180度改變。

Arinna參加完首輪面試後，本來滿懷希望及抱負，但落選後180度改變。（Threads@kiu._0921）

Arinna向網民解釋選港姐原因，她指：「香港小姐係一個具歷史性嘅地區選美 無關主辦單位係邊個 就算呢幾年少咗人關心香港小姐都好 但因為係『香港』小姐 係我想以香港人身份挑戰參與嘅 但！我本身有嘅價值觀並不會為咗迎合主辦單位而有所改變。」（IG@kiu._0921）