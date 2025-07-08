八両菜爆八両金患癌得幾個月命有報應　狂數對方家暴出軌使女人錢

現年71歲的八両金（葉競生）當年與前妻「八両菜」（何顓彤）鬧出不少風風雨雨，有指97年金融風暴後，八両金身家縮水，妻子於是離家出走。不過二人幾年前卻大和解，更曾合體受訪。然而八両菜近日又找傳媒大爆料，哭訴自己曾遭八両金家暴，「復合」只是假象，更指八両金身患癌症，只剩幾個月命。

八両菜（前中）近日向傳媒大爆料，狂數八両金多宗罪。（網上圖片）

八両菜狂數八両金多宗罪，她說八両金要她去做地產搵錢，唔畀家用不特止，更問女方攞錢，次次都一萬幾千。如果錢不夠多，「若搵少咗錢，佢就左一巴、右一巴，拳打腳踢，剉我心口，一個星期幾次家暴。」她稱當年地產舖同事能做證，她面有瘀傷，亦曾報警求助。第二宗罪是八両金出軌，八両菜指多年前男方家中有個長期上鎖的櫃子，竟收藏著與不同女友的照片和影片，這亦是她離家出走的主因。

八両菜指以前八両金問她攞錢，冇錢就會家暴她，對她拳打腳踢。（資料圖片）

問到既然八両金對她不好，為何二人仍會復合，八両菜稱因為自己身體有事、體重暴脹至200磅，只得向前夫求助，男方雖不肯負擔洗費及買樓給她用，但就提出復合，八両菜指對方原來因為患癌想有人照顧而求復合，想有人幫屋企「扶貧」，又爆男方是借錢唔還、使女人錢的慣犯。八両菜拒透露他患了什麼癌，表示自己2023年得知前夫患癌，現推測已去到晚期，「我諗佢得返幾個月，個幾月前，我睇到佢嘅新聞，佢水腫，塊面腫緊。」她又決絕地表示這是八両金的報應，自己終於不會再「被鬼纏」，所以她不會喊，甚至想慶祝。

八両菜又指八両金患癌得幾個月命，要找人扶貧所以提出復合，她認為是報應。（資料圖片）

八両菜又指與父親相依為命的「八両仔」慣到出汁，30歲都不長進，連陪八両金睇醫生都不肯；她曾叫八両金給自己幾十萬搞小食生意，分股份畀八両仔讓他有錢用，不過一講錢就失感情，會被八両金封鎖。傳媒就八両菜的指控聯絡八両金，他否認有癌症，大罵前妻唔正常亂咒人：「神經，成日周圍亂咁噏話我得番兩、三個月命，咒我死！你聽吓我把聲，老虎都打死幾隻，你睇吓我三個月後仲係咪尚在人間，到時你嚟廣州搵我，我請你食飯！」他反指前妻犯口孽，有報應，並澄清目前單身。

八両菜又指與父親相依為命的「八両仔」慣到出汁，30歲都不長進，連陪八両金睇醫生都不肯。（小紅書圖片）