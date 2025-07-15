向佐驚爆欠澳門賭場140萬　向太曾因媽媽爛賭被父母逼去做舞女

影視大亨向華強長子向佐驚爆被澳門賭場入稟香港區域法院追討140萬元。據指，他在去年12月在澳門賭場借取200萬元後未按時全數歸還，還欠下140萬元，因而美高梅中國控股有限公司（2282）就入稟香港區域法院追討餘款及利息。

向佐驚爆欠下澳門賭場140萬元。（向太微博圖片）

向佐驚爆欠錢未還，至今身為媽媽的向太還未對此事件作出任何回應。而她在過去亦曾經歷過因媽媽爛賭關係，逼迫她從事不想做的工作，令她曾有過結束生命的想法，她曾公開表示：「我有一個爛賭的媽媽，我媽跟我講說『你不用上大學了』，她說『我已經拿了人家一百萬台幣，你就去舞廳上班吧！』我這麼好強，我不甘心啊！我考上大學，你怎麼可以這樣子呢？然後我爸爸來找我，跪下來說『女兒，你如果不去的話，你媽就要跟我離婚，我就求你了。』我當時的心態就是，怎麼可能有這樣子的父母，怎麼可能呢？」

向太非常有氣質。（向太微博圖片）

向太年輕時被父母逼去做舞女。（向太微博圖片）

另外，向佐近年工作量增加，自然收入亦相當可觀，但他曾公開表示所得的工作酬勞都會交給老婆郭碧婷保管，強調這是一個身為老公應該要做的事情，好讓對方有安全感。他曾在直播活動表示：「平日身上不放錢，因為沒有要花錢的地方。」如今，驚爆欠下澳門賭場債務，顯得與所說的話有出入。