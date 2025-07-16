港姐2025｜何小慧否認冇budget　取消半準決賽竟然同呢樣有關

撰文：吳子生
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全城矚目選美盛事《2025香港小姐競選》昨日（16/7）於將軍澳電視城舉行記者會，安排14位候選佳麗會晤傳媒。每年香港小姐競選都會特別安排佳麗到海外拍攝外景，但過去幾年受疫情影響，改為在香港取景。 隨著疫情放緩，今年港姐外景拍攝有望再次出埠。

製作部高級經理（非喜劇製作）何小慧（小慧姐）接受《香港01》訪問時表示：「今次港姐外景我哋仲同贊助商傾緊一啲細節，應該會係東南亞地區，下個禮拜就會知。」助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲（樂小姐）接著說：「佢都要着泳衣嘅。（泳衣尺度會唔會再大啲？）其實以前都好勁吓喎，都好犀利。對佢哋嚟講都好大挑戰。」

小慧姐透露今屆港姐會到海外拍攝外景。（葉志明攝）

被問到今屆港姐為何只有14位候選佳麗？小慧姐表示：「因為今屆係冇半準決賽，如果有嘅話，就會多啲女仔。變咗今次只得一次決賽，咁所以14位都差唔多。」樂小姐表示認同：「14位唔少啦，要喺一個節目入面睇清楚同了解佢哋咁多個，14個真係唔少。」

問到為何取消半準決賽環節？小慧姐表示：「因為時間太急，如果要做兩個騷時間上係比較趕。記得舊年我哋都冇半準決賽。（會唔會冇budget？）其實又唔係，港姐本身個項目budget係大好多。」

何小慧否認冇budge。（葉志明攝）
14位候選佳麗會晤傳媒。（葉志明攝）
樂小姐大讚今屆候選佳麗質素高。（葉志明攝）
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