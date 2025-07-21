書展2025｜寫真網紅被男友爆兩度出軌偷食　生日暪對方玩NTR超癲

一連7日香港書展又到，雖然近日因颱風韋帕襲港而掛起十號風球，但網上依然有大量「花生」。近日網上討論區，有不少網民討論其中一位推出寫真書的網紅朱心宇Sumyu。跟據網民及她的前男友所指，她在拍拖期間出軌偷食，而且不止一次，而是兩次。



寫真網紅朱心宇Sumyu被爆偷食。（ig圖片）

寫真網紅朱心宇Sumyu在今年書展，但就被男朋友爆兩度偷食。（ig圖片）

這位網紅叫做朱心宇，網名REIN，Instagram上約有6萬粉絲，算是眾多網紅之中，不上不下的一位。在今年書展中，她聯同幾位網紅推出了一本在日本取景的寫真集《少女故事物語SII》。雖然沒太多人留意，但就因被日本籍男友控訴出軌偷食而意外成為討論話題。

根據討論串，她的男友的帖文所說，她和男朋友拍拖兩年左右，期間感情不算穩定。在朱心宇回港後，就變本加厲，開始暪住男友與其他男性單獨約會，接拍性感的拍攝工作。在男友得知後，兩人吵架並冷戰。

討論區瘋傳兩人對話。（網上圖片）

三個月後，網紅朱心宇主動示好，兩人亦重歸舊好，她的男友主動要求復合時，她又突然面有難色。男方表示，之後發現了她曾與兩個日本男性發生性關係。男方也寫道，當時情緒十分激動：「我激動到嘔，過度換氣，甚至昏迷。」

懶人包整合。（網上圖片）

之後網紅曾「出招」挽回男友，到他的學校哭着道歉，之後兩人就正式和好。男方已不再信任網紅，於是就放下狠話：「如果你再背叛我，我可能會自殺，甚至搞到你一生都唔得安寧。」他在文中也坦言，當時自己情緒十分不穩。網紅答應他後，直到有一晚男方生日，懷着開心愉快的心情打電話給網紅朱心宇，卻聽到背景「有聲」。男方示意想女方開cam時，她更顯得慌張，匆忙開cam後，只拍着一個方向，最後證實了網紅邀請了另一個男性上屋企。

香港網紅朱心宇被日本男友爆偷食兩次。（IG@sumyuuu__）

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香港網紅朱心宇被日本男友爆偷食兩次。（IG@sumyuuu__）

香港網紅朱心宇被日本男友爆偷食兩次。（IG@sumyuuu__）

網紅朱心宇在香港書展出寫真書。（IG@sumyuuu__）

網紅朱心宇在香港書展出寫真書。（IG@sumyuuu__）

網紅朱心宇在香港書展出寫真書。（IG@sumyuuu__）