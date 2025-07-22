方東昇調查李小龍死亡真相　急救醫生揭三大疑點

方東昇團隊近年主持發製作《這麼遠，那麼近》、《尋人記》等節目，不少觀眾都大讚節目有誠意又高質。最近方東昇團隊載譽歸來，方東昇與黃曉瑩合作製作《真相猜・情・尋》，調查真相。今晚（21/7）播出節目第一集就講「一代傳奇」李小龍之死。



TVB《真相猜・情・尋》在7月21日播出第一集，講李小龍之死。（截圖）

節目開始時，就提到「李小龍之死」一事在外間流傳多個版本。方東昇團隊表示取得14位當年在法庭作供資料，分別有李蓮達、鄒文懷、丁珮（唐美麗）、朱博懷（醫生）、彭德生（救護員）、鄭寶智（醫生）、曾廣照（醫生）、黎史特（病理化驗官）等人。

TVB《真相猜・情・尋》在7月21日播出第一集，講李小龍之死。（《真相猜·情·尋》截圖）

法庭上有14人作供。（《真相猜·情·尋》截圖）

法庭上有14人作供。（《真相猜·情·尋》截圖）

方東昇團隊表示取得14位當年在法庭作供資料，分別有李蓮達、鄒文懷、丁珮（唐美麗）、朱博懷（醫生）、彭德生（救護員）、鄭寶智（醫生）、曾廣照（醫生）、黎史特（病理化驗官）等人。（《真相猜·情·尋》截圖）

節目中，方東昇團隊跟據資料歸納出，李小龍死亡的時間序列。

下午5時，李小龍和鄒文懷到丁珮家討論劇本。

晚上7時，李小龍表示頭痛，吃了丁珮給的止痛藥後，進入丁珮房間休息。

晚上8時，鄒文懷先離開，會晤佐治拉辛比，等李小龍隨後到。

晚上8時半至8點40分，丁珮兩次致電鄒文懷，指李小龍仍熟睡。

晚上9時半，鄒文懷致電丁珮，得悉李小龍未醒。

晚上9時45分，鄒文懷無法叫醒李小龍，又聯絡不上醫生。

晚上10時，丁珮找私人醫生朱博懷上門。後來私人醫生朱博懷發現李小龍已昏迷，將李小龍送到相距20分鐘車程的伊利沙伯醫院。

庭上他解釋，因為伊利沙伯醫院設備更好，所以沒有送到相距只有5分鐘的另一間醫院。庭上三位主要專家證人都傾向支持，李小龍因服食含阿士匹靈，過敏引發腦水腫致命的結論。

當日上庭作供的人已相繼離世。（《真相猜·情·尋》截圖）

當日上庭作供的人已相繼離世。（《真相猜·情·尋》截圖）

當日上庭作供的人已相繼離世。（《真相猜·情·尋》截圖）

當日上庭作供的人已相繼離世。（《真相猜·情·尋》截圖）

當日上庭作供的人已相繼離世。（《真相猜·情·尋》截圖）

節目透露，除了當年為李小龍急救的救護員和醫生之外，還有一位醫院當值醫生曾為李小龍急救30分鐘。麥海雄醫生提出三大疑點：「平時通常急救7到8分鐘，但係李小龍始終名氣大，我自己都做咗半個鐘（急救）。」

李小龍之死，麥海雄醫生提出三大疑點。（《真相猜·情·尋》截圖）

李小龍之死，麥海雄醫生提出三大疑點。（《真相猜·情·尋》截圖）

李小龍之死，麥海雄醫生提出三大疑點。當年李小龍並沒有大喊頭痛後倒地。（《真相猜·情·尋》截圖）

疑點一：朱博懷醫生若無其事

他續說：「有一個人反應比較特別，但係我唔知佢個名，我認得佢係醫生，後來當然知道佢叫朱博懷。有個情節好有意思，一般嚟講我急救時，如果我接手（佢嘅病人），佢應該走嚟同我講（發生咩事），但係佢冇走過來，好似路人咁若無其事，樣又冇乜表情，呢個比較特別。」主持問：「可能佢已經心裏有數？」麥海雄醫生：「我唔敢咁樣揣測佢。」

麥海雄醫生表示，對鄒文懷的說話深信不疑。（《真相猜·情·尋》截圖）

疑點二：鄒文懷講錯李小龍出事地點及經過

麥海雄醫生簽「死亡紙」時，也發現另一疑點。他說：「當時我要問病歷，走到病房外，家屬喺嗰度。李小龍嘅太太係外國人，我第一當然要走埋去（問）。」他表示，當時鄒文懷就表示自己熟悉李小龍的病歷，表示李小龍是從「家中來」及當時李小龍大喊頭痛後倒地。麥海雄醫生表示，當年自己經驗淺，因認定病人家屬不會隱瞞病歷，所以就照他所講的寫在「死亡紙」上，指推斷李小龍因腦出血致死。麥海雄醫生承認，兩點均是出錯。

麥海雄醫生表示，如果是現在的自己，當年就會為李小龍抽血、留尿、抽胃液檢驗。（《真相猜·情·尋》截圖）

疑點三：李小龍家屬沒有詢問李小龍死因

另有一個重大疑點，麥海雄醫生表示，通常家屬都會詢問病人的死亡原因，但當年李小龍家屬並沒有問：「一般嚟講家屬應該好哀傷，有啲親戚會追問，但係冇人問我，冇人問我我就唔講。」他亦提出，當年解剖調查死因時，發現李小龍腦中樞沒有血，才知道自己誤判，其實李小龍不是因腦出血致死。他也說：「只怪自己唔夠老練，我嘅警覺性唔夠，以為自己早已斷症，血管爆裂令一個後生仔去世，我當然會抽血，留尿，抽胃液。」