真相猜・情・尋｜專家不認同李小龍藥物敏感致死　腦癇症機率較大

方東昇團隊主持的《真相猜・情・尋》昨日（23日）播出第三集，繼續講到「一代傳奇」李小龍之死。當年李小龍被發現死在丁珮家，丁珮馬上成為眾矢之的，她被指是「最接近真相的人」，她接受方東昇團隊的專訪，親解李小龍死亡之謎。

今集繼續講到「一代傳奇」李小龍之死。(節目截圖)

今集繼續講到「一代傳奇」李小龍之死。(節目截圖)

當年李小龍被發現死在丁珮家，丁珮馬上成為眾矢之的，她被指是「最接近真相的人」。(節目截圖)

當年李小龍被發現死在丁珮家，丁珮馬上成為眾矢之的，她被指是「最接近真相的人」。(節目截圖)

一代武打巨星李小龍當年於丁珮家中猝死，死因庭結論是李小龍死於不幸，懷疑因為藥物敏感引致腦水腫，有指是丁珮所給的頭痛藥引致他藥物敏感才致死。節目請來法醫和專家分析，在科技及知識日新月異下，真相逐漸浮現。香港首位藥物敏感醫生李曦看完李小龍的驗屍報告和醫療記錄後表示：「佢應該好快有徵狀，或者冇咁快致命，佢都有機會去求救或者去講佢自己唔舒服。第二就係佢以前冇病史，但佢食過嗰個藥，雖然唔係話一定唔係藥物過敏，但第一次已經致命機會極少。第三就係解剖報告，我真係覺得如果佢真係因為藥物急切咁致命，應該氣管收窄機會極高，應該做解剖會見到個氣管有收窄，但佢就完全正常。反而有啲好唔常見嘅腦腫，所以我覺得又唔係好吻合藥物過敏嘅。」他認識臨床上、病歷上，再加上其他人的描述後，他覺得李小龍不像是急性藥物過敏而死。

一代武打巨星李小龍當年於丁珮家中猝死，死因庭結論是李小龍死於不幸，懷疑因為藥物敏感引致腦水腫。(節目截圖)

一代武打巨星李小龍當年於丁珮家中猝死，死因庭結論是李小龍死於不幸，懷疑因為藥物敏感引致腦水腫。(節目截圖)

香港首位藥物敏感醫生李曦看完李小龍的驗屍報告和醫療記錄後表示覺得李小龍不像是急性藥物過敏而死。(節目截圖)

香港首位藥物敏感醫生李曦看完李小龍的驗屍報告和醫療記錄後表示覺得李小龍不像是急性藥物過敏而死。(節目截圖)

排除藥物敏感後，李小龍的爸爸及哥哥的死亡原因，都是在睡夢中離去，至於會否與家族病因有關時，他的弟弟李振輝則不認同。因為當年李小龍曾回到美國做身體檢查，李振輝指：「有兩個醫生驗過佢身體，認為佢身體好似一個18歲嘅年青人咁，係完全冇問題。」

排除藥物敏感後，李小龍的爸爸及哥哥的死亡原因，都是在睡夢中離去。(節目截圖)

排除藥物敏感後，李小龍的爸爸及哥哥的死亡原因，都是在睡夢中離去。(節目截圖)

至於會否與家族病因有關時，他的弟弟李振輝則不認同。(節目截圖)

而資深法醫潘偉明則看完李小龍相關醫療記錄後作分析，他與李曦的看法相同，認為李小龍急性藥物過敏而死的機會很低。李小龍當年5月時曾經發燒及嘔吐，而唯一可以同時解釋李小龍兩次出事就是「癲癇症」：「癲癇症可以解釋晒所有野，如果真係一個原發性嘅癲癇症，咁係有機會引致一個突然嘅死亡。」而這一個原因，亦多數為睡眠中發生，所以就能解釋為什麼沒有人發現他病發。當時美國的醫生其實都有處方止抽筋藥予李小龍服用，但潘偉明指沒法知道他有否按時服用，所以無法得知真正的死因。

資深法醫潘偉明則看完李小龍相關醫療記錄後作分析，他與李曦的看法相同。(節目截圖)

資深法醫潘偉明則看完李小龍相關醫療記錄後作分析，他與李曦的看法相同。(節目截圖)

當時美國的醫生其實都有處方止抽筋藥予李小龍服用，但潘偉明指沒法知道他有否按時服用。(節目截圖)

當時美國的醫生其實都有處方止抽筋藥予李小龍服用，但潘偉明指沒法知道他有否按時服用。(節目截圖)

當年李小龍送院時，嘉禾創辦人鄒文懷其實有向救護員提及過李小龍曾患「腦癇症」，他亦承認曾說過「李小龍似乎係發羊吊」，但當年矛頭卻指向他是藥物敏感。有不願意透露身份的醫學人士表示，有機會因為70年代的醫療水平仍未發達，也有機會是當時有人想保護李小龍的英雄形象，避免與腦癇症扯上關係。

鄒文懷其實有向救護員提及過李小龍曾患「腦癇症」。(節目截圖)

鄒文懷其實有向救護員提及過李小龍曾患「腦癇症」。(節目截圖)

有不願意透露身份的醫學人士表示有機會因為70年代的醫療水平仍未發達。(節目截圖)