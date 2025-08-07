東張西望｜「飛腳姐」專針對呢兩類人起飛腳　竟同謝嘉怡有關？

TVB節目《東張西望》早前曾報道過元朗「踩腳姐」、彩虹邨「敲腳婆婆」、大圍「伸拳姐」，昨日（6日）一集報道的是天水圍「飛腳姐」。「飛腳姐」顧名思義，就是會對途人起飛腳，報料人曾先生向節目組表示「飛腳姐」主要針對輪椅的人士及推BB車的人起飛腳，並且主要在天水圍出現。

節目組連日來在「飛腳姐」樓下守候，終於見到她出門，她身穿鮮艷顏色衣服加鬆高鞋出門，片中她離遠見到有人推著BB車就馬上起飛腳。除了BB車外，輪椅人士也是其目標之一，她進入商場後，似乎在尋找目標，一見到坐著輪椅的男士時，她毫不猶豫地起飛腳。坐著輪椅的男士表示：「我見到佢踢咗一吓，擔心都冇得擔心，呢啲唔正常嘅人嚟度亂嚟，無啦啦我見到佢起飛腳踢咗一踢，唔知咩人嚟㗎！」

但原來去集運店取貨是「飛腳姐」每日必做的事，節目組跟隨著她進入了商場後，見到一位媽媽推著BB車經過她視線，她便「身痕」要施展她的飛腳功。該媽媽進入集運店後「飛腳姐」亦站在門外不停向店內伸腳，該媽媽出來後「飛腳姐」放聲的叫喊：「獄犯BB！」該媽媽反問：「係咪有病啊？」

「飛腳姐」繼續大聲罵：「你就有病啊，幫癲婆謝嘉怡無綫喺度玩嘢。收咗無綫喺度玩狗仔隊，佢吼住我行過嚟就推埋嚟，你呢個癲婆，我唔埋嚟你唔推埋嚟㗎喎，玩嘢啦。」該媽媽激動表示只是第一次見她：「好奇怪，佢癲㗎！」更指她亂踢，但幸好沒有踢中該媽媽的BB車。

「飛腳姐」站在集運店門口但遲遲不肯入去，她更指：「嗰個男人喺度開答問大會，你嚟呢度攞畀我！」雖然店員已經多次叫她不要走到那麼遠，但她仍然不肯理會店員，堅持要店員拿到她指定位置。

陸偉雄大律師認為「飛腳姐」的行為已經涉嫌干犯普通襲擊罪，最高可入獄一年。連黃色的「小心地滑」告示也成為「飛腳姐」的目標，每次見到告示都一定將其踢至倒地。臨床心理學家趙思雅指出，「飛腳姐」的古怪行為與其精神狀況有關。

節目組訪問「飛腳姐」，「飛腳姐」就拔足狂奔，到底「飛腳姐」到底會怎樣回應，就要待今天（7日）的播出。而她口中提及的謝嘉怡又是否與香港小姐有關？

