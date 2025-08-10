張曼玉名牌袋襯$79平價T恤掀熱議　傳買衫求折扣財政狀況惹關注？

現年60歲的國際影后張曼玉，近年低調隱居，甚少出席公開場合，一直在歐洲生活的她仍然緊貼潮流，日前進駐小紅書與網民及粉絲互動，極速吸70萬粉絲。同日發布的第一段視頻中，張曼玉風采依然，皮膚緊緻之餘，身形亦沒有半點走樣，而片段中張曼玉的一身打扮引起網民熱議，更爆出秘聞。

張曼玉早年多次被網民偶遇都是在名店，不過貴為天后也有貼地一面。有網民發現其新視頻中竟然穿上UNIQLO與鬼才設計師Anya Hindmarch聯乘的T恤，原價售百餘元，現時減價只需要79元就可以入手「張曼玉同款」，引起網民熱烈討論。有專門分享街拍的網民在Threads發文分析張曼玉的穿搭，留言寫道：「睇咗曼玉段片學咗一樣嘢，就係著Uniqlo要帶兩頸鏈」，並指出張曼玉在片中有多個名牌手袋亮相，包括Hermès 24/24 mini、Hermès Herbag、Balenciaga Le City、LOEWE Flamenco、Gucci Totissima。

有大批網民看到帖文後，都忍不住大讚張曼玉狀態驚人：「皮膚真好，佢呢種簡單衣著睇起嚟好青春」、「首先要carry到，好似佢咁型」、「重點是瘦」、「講出重點，高瘦平真係著乜都model feel」、「人生目標要老得像她」、「人哋係張曼玉」、「Maggie依然好潮」、「人著衫，唔係衫着人」、「果然穿U記最重要的是要有顔值」、「曼玉著咩都咁型」。

另外，有網民聲稱張曼玉曾在門市買衣服要求店員提供折扣：「朋友做名牌時裝（唔係Top Tier），有一次佢入咗去又走來回睇咗三次揀咗幾件衫，跟住問冇折頭畀佢，跟住我朋友話冇，佢再問話你唔使問下公關先咩，然後我朋友都係話冇折頭，最後佢走咗......個度先幾萬蚊」。雖然不知道事件孰真孰假，但依然引起網民討論，更好奇是否「窮」，亦有網民回應表示：「有時唔係窮，有錢先貪呢啲小便宜，仲有當自己大名星一定要比優惠佢！」