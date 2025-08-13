亂碼迷局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

亂碼迷局陸劇，路雲飛為執導，由牛駿峰、嘉羿、盧杉領銜主演的一套圍繞正義、人性、致敬的都市刑偵、懸疑推理網絡劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《亂碼迷局》劇情大綱

鷺州市的寧靜被一場以 「懲惡揚善」 為名的連環殺人案，兇手自稱復仇女神 「厄里尼厄斯」，不僅作案手段暴虐，更以駭客技術入侵公安網絡，發送亂碼預警郵件挑釁警方。為了破解迷局，公安機關緊急組建 「909 專案小組」。

牛駿峰飾演的刑警骨幹唐駿憑藉敏鋭直覺與硬核行動力主導偵查，嘉羿飾演警界電腦高手程峰則專攻亂碼郵件破解，二人與刑警冉粵聯手，組成「刑偵鐵三角」，在層層迷霧中抽絲剝繭。隨着調查深入，他們驚覺案件背後暗藏 「交換殺人」 的龐大網絡，受害者看似無關，卻都與多年前的舊案牽連。當 「厄里尼厄斯」 的陰影逼近身邊，唐駿的果敢與程峰的冷靜形成奇妙互補，他們必須在人性的掙扎與正義的堅守中，揭開這場以 「復仇」 為名的罪惡真相。

亂碼迷局播出時間｜最新追劇日曆

《亂碼迷局》幾時播？《亂碼迷局》一共有22集，由8月13日起將在騰訊視頻全網獨播，會員首周三四五中午12點更新2集，首更6集，周六起每日更新1集，SVIP每日搶先看。8月20日起，非會員每日更新1集，首更2集。

《亂碼迷局》追劇時間（亂碼迷局官微@微博）

亂碼迷局演員

牛駿峰 飾演 唐駿

堅毅刑警唐駿

（騰訊視頻）

嘉羿 飾演 程峰

性格複雜的技術高手警察程峰

（騰訊視頻）

盧杉 飾演 冉粵

刑警骨幹冉粵