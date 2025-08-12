44歲楊尚斌逝世　曾扮黎明獲本尊頒獎、組男團Bro5及拍攝《29+1》

演員楊尚斌昨晚（11日）傳來死訊，終年43歲，其弟弟在楊尚斌的社交平台公布消息，未有透露死因，但指楊尚斌走得平靜，有摯愛家人陪伴在側，而喪禮安排將於稍後公布。

8月11日晚上傳來楊尚斌離世消息，終年43歲。（資料圖片/梁碧玲攝）

發文全文如下：

各位親愛的朋友：



我的哥哥楊尚斌，於今天8月11號早上04:20am安詳離世。在最後的時刻，媽媽、我以及他的生前好友都陪伴在側，他走得平靜，沒有痛苦。



首先，我們想向所有曾經關心、支持過尚斌的朋友們致以最深切的感謝。在他的生命裏，有幸得到大家的愛與陪伴，這是他一生中最珍貴的禮物。如今，他終於可以放下一切痛苦與困擾，回到父親和天父的懷抱，得到永恆的平安。



關於喪禮的具體安排，我們會稍後公布，屆時再通知各位。感謝大家在這段時間的理解與支持。



願哥哥安息，也願所有愛他的人，心中留著他溫暖的笑容。



細佬 敬上



楊尚斌的家人透過其社交平台公布其死訊，指他在親人及好友下陪伴下安詳離世。（fb@Ben Yeung）

現年43歲的楊尚斌，早在97年就已參加新城電台同加州紅合辦的《全港至like黎明模仿大賽》，由雷頌德和黎明本尊做評判，結果贏得冠軍！翌年他再於加拿大參加當地新秀比賽奪冠，於2000年代正式入行，曾簽約英皇娛樂並與容祖兒拍過廣告；惜發展平平決定提早解約。之後他輾轉轉行做舞者，曾為天后林憶蓮巡迴演唱會伴舞，後與何浩文等組成跳舞男團Bro5，團隊解散後再學戲，幸獲彭秀慧導演賞識，於《29+1》舞台劇及電影演出，戲中他飾演周秀娜男朋友，戲中再大展自己的必殺技，扮黎明唱《對不起，我愛你》，簡直出神入化。

楊尚斌入行第一套戲，是與馮德倫、鍾麗緹合作的《偷吻》。（影片截圖）

楊尚斌曾加入英皇娛樂，與容祖兒同期出道。（fb@Ben Yeung ）

二人曾拍攝婚紗廣告。（fb@Ben Yeung ）

楊尚斌（右一）是跳唱男團Bro5成員。（網上圖片）

近年楊尚斌已鮮有作品推出，2024年他曾在社交平台隱約透露自己受抑鬱所困，發文：「我已經忘記了從何時會懂得笑。卻不知不覺習慣了把自己藏起來。#抑鬱呀你很煩人 #祝福很久沒見的朋友親友們健康快樂。#抑鬱加酒精等於自殺我兩樣都唔想要。」

楊尚斌（右一）是《29+1》的第二男主角。（VCG）

在《29+1》中，Ben跟周秀娜這場分手戲，演出男人有時對感情的婆媽，很到位。