東張西望｜7歲女童被13歲少年非禮　冇得叫唔好：係咁摸我pat pat

TVB節目《東張西望》今日（12日）一集講到元朗下輋村竟然有人光天化日之下非禮一名7歲的小妹妹，而涉及非禮的竟是一名13歲的少年。報料人葉小姐每天都會帶女兒Anna到附近籃球場騎單車，上星期六（9日）下午6時左右她如常帶女兒出門，卻令女兒被少年非禮。

葉小姐表示當日自己正在放狗，而女兒跟她說先騎單車到籃球場，放狗到籃球場的時間大約是5分鐘左右，少年就是在這段時間對Anna下手。葉小姐到達籃球場後見到的是鄰居牽著Anna去找警察：「話畀佢哋知，呢個小朋友畀人摸！」

Anna表示：「佢係咁追住我，所以我就落咗車，跟住佢同我say hello，跟住就佢就係咁摸我pat pat！」Anna被問到有否大叫「唔好」時，她指少年當時掩著Anna的嘴：「佢掩住咗我個口，我咩都講唔到，佢就抱咗我去角落頭，佢就XXXXXX．」因為Anna不停掙扎，少年想把她扔出去圍欄外，幸好有鄰居路過看到，鄰居步向少年時，少年就拔腿狂奔。

葉小姐翻查閉路電視後發現到涉案的少年，她指少年是有預謀的：「佢係有動機同預謀，因為一開始佢係順粹去掉垃圾，掉完垃圾就不斷喺球場附近徘徊。雖然少年已經被捕，但事件對Anna已經造成了傷害。

