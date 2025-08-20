東張西望｜媽媽手術後身亡醫生被指神情閃縮　事主：草菅人命

昨日（19日）的《東張西望》講到事主張生報東張直斥醫生草菅人命！當中到底發生什麼事？張生60多歲的媽媽於手術後身亡，家屬傷心欲絕，突然收到匿名電話，再收到告密信。而涉事洪醫生絕密錄音曝光，她表示：「呢個係個急性嘅情況，亦都係我嘅失誤導致佢有個出血問題，呢樣嘢我唔否認嘅。」但後來院方指張生的媽媽的死是手術併發症，而家屬則慮為是醫療事故及人為的失誤。

張生60多歲的媽媽去年一次身體檢查發現患上胰臟癌，原本張媽媽於港島的醫院治療，經過12次的化療，準備接受電療，當時張媽媽的日常生活沒有受影響。但是今年2月，張媽媽突然吐血，家人立即召救護車送到將軍澳區的醫院：「本身都有諗過去其他醫院嘅，但因為佢個情況係吐血，好緊急，未必方便坐的士去私家醫院。」所以張生最後決定先到附近醫院接受治療。

經檢查後，張媽媽吐血的原因是腫瘤壓住12指腸，導致潰瘍及流血。張生表示入院翌日，醫生幫張媽媽打了止血針，而她的精神亦不錯，所以打算讓她轉院繼續接受治療及進行電療。張生事前已經跟接受電療的醫院表示張媽媽有吐血的情況，而醫院亦有表示只要她出院就可以繼續為她做電療。於是張生向將軍澳醫院要求讓張媽媽出院，而院方方面亦有表示：「如果佢要出院，佢要自己負返責任。」

其後醫院指張媽媽需接受內視鏡超聲波穿刺手術，但手術前醫院沒有向家人講解相關風險等資訊，只強調手術成功率有八九成。於手術中，家人收到主刀醫生洪醫生的電話，指張母手術中心臟停頓20分鐘，經搶救恢復，但內臟出血嚴重，止不了血。當時家人完全不清楚出血原因和位置，張生見張媽媽推出來時已經有問洪醫生：「到底佢咩事啊？點解會出血嘅？」但洪醫生表示暫時未知道原因，當時張生見到張媽媽的情況是完全無知覺，不停接受輸血，更指張媽媽像「半個死人」，而家人見到張媽媽的情況當場十分難過。

洪醫生稱支架成功放入，但張媽媽肝臟動脈出血，只要血壓上升，就能做止血手術。幾小時後終於血壓上升，但洪醫生又稱張媽媽情況不適合做止血手術。張生當場質問洪醫生是否其導致出血的：「佢當其時冇答，亦都冇否認。」洪醫生當時神情閃縮，只是說要進一步檢查才清楚。10多小時後家人才得知張媽媽因為血壓太低不能打止痛針，所以一直挨痛。直到凌晨張生要求醫生為張媽媽注射嗎啡止痛，而醫生亦有解釋如果為張媽媽注射嗎啡，會令病人很快離世。家人不忍張媽媽繼續受苦，所以同意為其注射嗎啡，而張媽媽亦於手術後翌日凌晨離世。

院方開出的死亡原因包括：肝動脈假性動脈瘤，內視鏡超聲波引導下膽道引流，無法進行手術的胰臟癌。雖然家人對死因存疑，但當時因為要處理張媽媽的後事，所以沒有深究。一個月後張生突然收到一個匿名電話，表示清楚張媽媽的手術情況並感到可惜，一周後他又收到匿名信，披露更多張媽媽的手術細節。其後張媽媽家人院方會面，絕密錄音明日（20日）將會曝光。

