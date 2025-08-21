搏憶劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《搏憶》陸劇有汪沐汐、薛洋、王一作為編劇，金像獎得主彭發為執導，由霍建華、黃宗澤、闞清子領銜主演的一套以現代懸疑為題材的電視短劇。此劇演員陣容強勁，霍建華久違十年再出演懸疑劇，首次嘗試拍攝短劇，更有港劇實力演員黃宗澤，再次搭檔闞清子，加上TVB小生丁子朗有份飾演霍建華徒弟，十分期待這部高品質的短劇！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

搏忆@Weibo

《搏憶》電視劇情大綱

在獨一無二的架空世界中，緝毒警察韓旭（霍建華 飾）開場便面臨人生崩潰，不但妻子與戰友離奇身亡，警方將他列為頭號嫌疑人，更糟的是，腦部創傷導致他記憶混亂，卻意外保留了清晰的行凶片段，腦海中反覆閃現「自己殺人」的畫面，但關鍵真相卻被遺忘。韓旭身兼報案人、受害者家屬與嫌疑人三重身份，陷入記憶與身份的迷霧，但他運用超強的記憶力，善用自己的優勢，一步步貼近真相。過程中，韓旭不僅揭開人性複雜的面紗，也牽涉到與其他人的情感糾葛。「搏憶」象徵韓旭與破碎記憶的激烈抗爭，每段閃回的記憶究竟是救命的線索，還是陷阱？

《搏憶》播出時間｜最新追劇日曆

《搏憶》電視劇幾時播?搏憶一共有24集，由騰訊視頻播放，會員8月21日更新6集，首周更新2集，次周每日更新1集。非會員9月6日開始每日更新2集。

搏忆@Weibo

《搏憶》演員

霍建華 飾 韓旭

緝毒警察，因腦部受損而記憶混亂，只記得自己行凶的片段，運用超強的記憶力查出真相

搏忆@Weibo

黃宗澤 飾 王建

刑偵專家，韓旭同事，曾經並肩作戰、互相信任，但韓旭失憶後，展開了神秘計劃

搏忆@Weibo

闞清子 飾 陳雅辛

為韓旭治療的醫生，看似幫助韓旭，又似知道真相但忌諱不說