盛品儒離世｜蔡一鳯與亡夫夢中相見　承諾一對子女堅強前行

前亞視高層盛品儒今年6月發現肝癌，最終不敵癌魔於8月18日離世，終年48歲，遺下太太蔡一鳳及一對年幼子女。蔡一鳳8月21日發訃聞，公告喪禮安排，盛品儒喪禮將於8月31日在香港殯儀館舉行設靈，9月1日舉行告別禮，同日早上10時45分將進行扶靈出殯儀式。

蔡一鳳為先夫盛品儒發訃聞。（IG@Michelle Chua 蔡一鳳）

亞視前高層盛品儒驚傳離世消息。（VCG）

蔡一鳳今日（22日）撰文感謝親友的慰問，表示近日與James在夢中相見，彷佛他的靈依舊守護著她和一對子女，全文如下：

親愛的親友，



感謝您的慰問與關心。您的心意我收到，在這段艱難時期倍感溫暖。



James的離去讓我痛徹心扉，但近日夢中相見，彷彿他的靈依舊守護著我們，以溫柔方式予我安慰。



我會為了孩子們堅強前行，繼承James慈善遺志，成立盛宣懷慈善家族教育基金和家族辦公室，延續他對家族和世界的愛。



再次感謝您的牽掛，願您一切安好。



Michelle 敬上



蔡一鳳表示近日與James在夢中相見，彷佛他的靈依舊守護著她和一對子女。（IG@Michelle Chua 蔡一鳳）

蔡一鳳表示近日與James在夢中相見，彷佛他的靈依舊守護著她和一對子女。（小紅書）

另外，蔡一鳳亦於社交平台發文叩謝各界慰問：「萬千問候收悉，盛家含悲叩謝。指縫太寬，時光太瘦，James的一生匆匆落幕，自他離世的消息傳出，我們收到成千上百的通話、信息與唁電，每一聲問候都成為照亮至暗時刻的微光，家族成員正全心籌備後事，未能及時逐一致謝，懇請見諒。」