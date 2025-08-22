東張西望｜阿May衰貪48萬外圍六合彩　墮騙局反被勒索7萬2

《東張西望》今日（22/8）報道一宗騙案。事主阿May在網上經一位叫「六師兄」的人在外國買佛牌，聲稱由泰國師傅訂造，定價1,200元。其後六師兄表示，師傅感受到火光有異樣，就寫下數字着阿May跟號碼買六合彩。



騙局。（《東張西望》截圖）

雖然六合彩沒有中獎，但六師兄就表示師傅代替其買了外圍六合彩，並中了48萬。之後六師兄又將阿May介紹給一個叫阿強的人認識，指他可以將彩金送到家中，但需要再付4,000元，及合共2萬元的保險和安家費。怎料，交錢後阿強就失蹤。自稱是外圍大佬的阿斌致電阿May，表示阿強在運彩金期間被警察截查「踢車」，人和彩金一同被扣押在旺角警署。

一張紙7萬2。（《東張西望》截圖）

中間人好惡。（《東張西望》截圖）

之後，一名假警察致電質問，要求阿May在幾日內交代48萬來歷，及收入支出文件，交去旺角警署陸小姐。阿斌就表示，會偽造文件訛稱48萬是訂造傢俬，收不到貨的賠償金，並要求收取72,000元的律師費用。

阿May被勒索，以為自己欠債。（《東張西望》截圖）

其後阿May前往警署，發現並沒有發生「阿強及48萬被扣留」的事，就在電話上封鎖了他們。有關人員找不到阿May後，就透過六師兄轉發，要求阿May解除封鎖，要挾要上門追數。事後在《東張西望》主持陳曉彤在旁之下，致電自稱外圍大佬的阿斌，表示沒錢「償還」，顯示對方不太知情。事後陳曉彤也糾正阿May，其實她並沒有欠錢。不過阿May自始也相信，一開始將她介紹給阿強的六師兄並不是壞人，也堅信當初買的佛牌有效用。

阿May被勒索，以為自己欠債。（《東張西望》截圖）

阿May仲覺得個佛牌有用。（《東張西望》截圖）