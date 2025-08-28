亞洲網紅創意大賽 ｜霍哥認做網紅有壓力：尊貴客戶唔記得咗出糧

微辣前藝人霍哥（霍俊邦）日前以活動大使身份現身九龍塘出席《第一屆亞洲網紅創意大賽 》啓動禮。對於能夠擔任活動大使，霍哥接受《香港01》訪問時表示：「心情係好興奮，因為可以見到唔同嘅網絡紅人，大家可以交流唔同嘅意見，其實係開心嘅。」

霍哥面對網民追擊，表示會平常心面對。

霍哥亦透露從素人轉做KOL的心路歷程：「其實我又唔太認同我KOL呢個身份，因為KOL 係Key Opinion Leader，你問我有咩領域喺邊度，其實又冇嘅。其實大家可以叫我做網紅咁樣啦，點樣由一位素人變成網紅啦，其實過程係好微妙，諗住打份工就過世，就無端端走去拍嗰啲片啦，有人鍾意我啦，就係咁一直拍到而家。心路歷程係要知道拍片係為咗咩囉，一開始拍片係為咗令人開心，到而家都係一直拍吓假吓傻吓嘅片。」

霍哥日前以活動大使身份出席《第一屆亞洲網紅創意大賽 》啓動禮。

被問到做網紅會否有壓力？霍哥表示：「點都會有，大多數網紅都認為思維乾咗塘，又或者網上嘅人會鬧你，唔知幾時會有工作，唔知個經濟係點，唔同大家打份工有穩定出糧，而我哋今個月冇嘢做，又或者啲尊貴客戶唔記得咗出糧俾我哋，變咗嗰個月就好牙煙，變咗多數壓力來自呢度。」談到如何應對網民追擊，霍哥表示：「唔在意啲Haters所講嘅嘢，好多嘢都睇得好開。」

