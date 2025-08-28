《全民造星lV 》曾家瑩獲選國際組合成員 唔放棄香港始終係我家

曾在2021年參加《全民造星lV 》的曾家瑩（Ariel)，雖然當年最終只獲得第18名，但之後與其他4位同屆的女生組成女團STRAYZ出道，並在2022年獲得叱咤樂壇流行頒獎典禮的「生力軍組合銅獎」，成為本地音樂極具潛力的新星女團之一。

曾家瑩成為國際流行音樂組合Now United的一份子。（蘇國豪 攝）

而唱跳了得的曾家瑩更將音樂事業衝出香港，憑着出色外型及精湛舞技成為香港區獲勝者，獲加入國際流行音樂組合Now United的一份子。而在接受媒體訪問時，問到收到入選消息第一反應是甚麼情況時，她就表示：「收到消息嘅時候係非常興奮，同埋有少少意想不到，因為嗰一下好快就咁過咗。」而從報名到參賽，就用了一個月的時間。

曾家瑩與阿Dee有保持聯繫。（蘇國豪 攝）

續問到《全民造星lV 》的隊友有沒有作出恭喜時，她就二話不說：「其實我就冇同佢哋講，因為我想睇大家（知道後）反應，相信大家都好支持我嘅。（有冇將呢個喜訊話卑阿Dee知？）阿Dee就有嘅，因為阿Dee由《造星》到而家，佢係我識到嘅一位導師，佢一直都有鼓勵我，支持我去追求自己嘅理想，我哋都有保持聯繫嘅。（對呢個比賽，佢有冇教你啲咩？）除咗跳舞嘅技術之外，都有同我講過狀態方面，因為佢本身演戲都好叻，佢嘅經驗都非常之多，佢都有教我表演上面嘅嘢。」表示之後會相約對方吃飯慶祝。

曾家瑩唱跳了得。（蘇國豪 攝）

雖然，曾家瑩已是國際流行音樂組合Now United的成員，但她亦就表明不會放棄香港市場：「香港始終係我嘅出發點，我係身為一個香港人，我就一定唔會放棄香港，我會嘗試去平衡返國際同香港，因為香港喺我心中始終係我嘅家。」