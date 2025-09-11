前港姐李明慧疑遭富商老公恐嚇襲擊案續審　無懼控方敲擊聲盤問

前港姐亞軍李明慧在2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽結婚，婚後誕下一對龍鳳胎。但在今年年初，卻被爆出陳燿陽涉在赤柱的寓所威脅妻子陳李明慧，他被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，他否認控罪，而案件在昨(10日)於東區裁判法院開審後，今（11日）繼續進行答辯。

李明慧在姐姐 、媽媽陪同下現身法院。（陳順禎 攝）

李明慧神情淡定。（陳順禎 攝）

約在早上9:40分，穿着西裝戴着墨鏡的陳燿陽在律師的陪同下現身法院，其一邊行走時一邊與律師團隊傾談，表情輕鬆。隨後在9:45分左右，李明慧在姐姐、媽媽陪同下，乘坐的座駕到達法院，其戴上口罩現身，神情淡定，而在未正式開庭前，其坐在審訊庭門外作等候，期間脫下口罩補唇膏，看起來相當淡定。

陳燿陽在律師團隊陪同下現身。（陳順禎 攝）

而在審訊過程中，一開始由控方律師對李明慧進行質問，期間控方律師在質問時多次發出敲擊聲，而李明慧完全不慌不忙。另外，就該案件亦傳召多名證人作供，包括工人姐姐、姓馬的男醫生等。

被告陳燿陽（58歲，報稱商人）被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪。他分別被控於2025年1月21日，在赤柱赤柱村道50號某單位威脅女子陳李明慧會使其人身遭受損害，意圖使她受驚，以及同日同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。

李明慧近年回流香港。（IG@numberonepr）

案件編號：ESCC224/2025