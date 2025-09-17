TVB警察專業戶曬與鍾鎮濤合照意外撞樣：第一次有人對我這樣評價

現年36歲的TVB藝人董敬文入行12年，從最初的跑龍套做起，到近年角色開始多戲份，曾參與《逆天奇案2》、《反黑英雄》、《法證先鋒6倖存者的救贖》及《刑偵12》等多套大劇，當中尤其因多次飾演警察，故被封新一代「警察專業戶」。而即將在香港出街的新劇《巨塔之后》，董敬文也有分參與，近日他曬出一張與鍾鎮濤的合照，沒想到竟因兩人樣貌相似而引起網民熱議。

董敬文近年因多次飾演警察，而被封TVB新一代「警察專業戶」。（小紅書圖片）

董敬文近年有份參與多套大劇，似乎深得金牌監製鍾澍佳喜愛。（IG@ttungtungt）

TVB新劇《巨塔之后》將於9月29日在香港播出，劇集除了有宣萱和陳展鵬這對新鮮組合坐陣外，另一個亮點莫過於鍾鎮濤相隔多年重返TVB拍劇，觀眾期待之餘，同劇後輩演員都興奮，劇中飾演鍾鎮濤年輕版的董敬文，也把握機會向這位大前輩集郵，並寫上：「我倆像嗎？開拍之前導演問我，有沒有人說你長得很像鍾鎮濤？說實話，這是我30多年來第一次聽到有人對我的外表有這樣的評價。」董敬文更搞鬼地發起經典對白接龍，向B哥哥致敬：「既然這樣，不如跟大家玩經典對白接龍，一人一句B哥哥的經典對白，我先來：我哋秋明山呢冇車神㗎啵」，引來不少網民互動。

董敬文在新劇《巨塔之後》飾演鍾鎮濤年輕版，他近日貼出兩人合照，引起熱議。（小紅書）

帖文一出，董敬文更發起投票，結果顯示六成多網民認為二人長得不像，只有三成持相反意見。討論區反應尤其熱烈，有網民留言表示：「不說都不覺得，一說就覺得真有點像」、「真係好似」、「嘴似」、「確實長得一模一樣」。不過，亦有網民持不同看法，笑言：「性別像」、「明明老濤哥靚仔啲」。甚至有網民說：「我覺得你某個角度似陳奕迅，聲線也有一點點。我都幾中意聽你講嘢。」不過無論如何，這次「撞樣」話題已成功為董敬文帶來宣傳效果。

董敬文本身學歷不俗，畢業於美國羅格斯大學傳播學系學士，副修心理學，不過一直有個演員夢，他曾在訪問中表示當年畢業回港後，惜未能考獲第25期藝員訓練班。之後任職運動公關一年半時間，坦言工作壓力大，做得不開心，所以再接再厲報考第27期藝員訓練班，並於2013修畢課程，圓夢入行做演員。

董敬文入行12年。（IG圖片）

董敬文由跑龍套做起，也曾參演《愛回家之開心速遞》。（IG圖片）

董敬文曾回憶面試趣事：「原來訓練班係咁震撼，排隊都排四個鐘。我入到去見到旦哥（鄭丹瑞）、樂小姐（樂易玲）同添哥（李添勝），真係震到控制唔到自己，面部要保持笑容，但樣衰咗！我以為唔得啦，點知有電話叫我去第二輪面試，樂小姐見到我，講咗句『你個頭真係好大』，心諗死啦，佢嫌我頭大？我覺得係開啟溝通嘅一道門，咁我就話：『我份人比較鍾意將好睇嘅嘢放大！』」這個機智回答成功展示其風趣幽默一面。

董敬文近年角色開始多戲份，也有發揮。（IG圖片）