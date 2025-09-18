前TVB男星移英慘況曝光冇錢食飯嗌救命　近年遭兩度迷奸患腎衰竭

現年58歲前TVB藝人王喜演電視劇《烈火雄心》消防員形象深入民心，近年他移居台灣，自爆患上腎衰竭，一度要終身洗腎。今年王喜自爆去年在台灣兩度被迷姦，全身皮膚都有傷勢，「清醒後瞓喺大便上面」。王喜日前拍片自爆沒錢食飯，要友人救助，當場大嗌：「救命呀！」

王喜以「是日慘劇」為題拍片。他透露當日嘗試把iPhone 13 pro和iPhone 7 Plus同時升級系統，但怎料升級後兩部電話內付款功能「都decline（拒絕）咗。」王喜火速到門市救助，須排隊5個鐘才有師傅修理。

王喜指，由於無法使用兩部電話的付款功能，而身上唯一一張英國信用卡因「疑有可疑轉帳」被停用。王喜嘆沒電話又沒錢用，連食飯都沒錢，他說：「（喺餐廳）要支可樂，開咗蓋，個麵都整咗，過唔到數，好核突係咪呀！」王喜要臨時打電話找英國唯一朋友求助，他在片中無奈高呼：「今日係好有挑戰性一日，救命呀！」

王喜近年遭遇連環不幸事件，除了他稱兩度遭迷奸，疑似因而導致腎衰竭外，近一年王喜又常常在社交平台拍片及發文稱被跟蹤。王喜拍片詳述被迷奸經過，王喜說：「喺嗰個相當激烈嘅掙扎，再度失去知覺，再有知覺嘅時候已經係天光，發現房間嘅燈全部着晒，我躺臥喺床褥上面，床褥同臀部之間有一坺我嘅大便，大便裡面混雜白色嘅液體，我清醒之後發覺我係一絲不掛同埋瞓喺我嘅大便上面，我嘅經驗或者知識話畀我聽，我應該失禁，但係我因咩事失禁我就唔知。」

