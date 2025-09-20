格林美獎殿堂級詞曲天王「全家墮機亡」　才剛為女兒慶祝28歲生日

美國格林美得主、鄉村音樂殿堂級詞曲創作者布萊特詹姆仕（Brett James）驚傳墜機身亡，享年57歲。



綜合《People》等多家外媒報導，他與妻女於9月18日搭乘一架單引擎小飛機，不幸在北卡羅來納州法蘭克林（Franklin）墜毀，機上無人生還。

令人心碎的是，Melody才剛為女兒Meryl 慶祝28歲生日，社群貼文裡滿滿母愛，布萊特社群中也是與妻子、家人的甜蜜溫馨合照，笑容燦爛，如今一家三口全罹難。

Brett James驚傳與妻女一同墜機身亡，享年57歲。（IG@brettjamessongs）

布萊特為過去為無數鄉村天王天后打造經典，包括Carrie Underwood〈Jesus, Take the Wheel〉、Kenny Chesney〈When the Sun Goes Down〉、Dierks Bentley〈I Hold On〉、Jason Aldean〈The Truth〉，以及Tim McGraw〈Telluride〉等。他更憑〈Jesus, Take the Wheel〉在2007年拿下格林美最佳鄉村歌曲大獎。

噩耗傳出後，鄉村樂壇群星哀悼。Dierks Bentley 感嘆與Brett的合作「改變了人生」，Jason Aldean也稱「很榮幸能與他共事」，Tim McGraw更悲痛直言：

Brett是最有才華、最受尊敬的詞曲人之一。

ASCAP也在社群追思，盛讚他是：

同行信賴的合作者與創作者的守護者。

Brett James與妻子的好友、美國男星羅拔烈福（Robert Redford，左三）亦剛於16日離世，有網友感慨「現在他們全都在一起了」。（IG@brettjamessongs）

