前TVB花旦擲過百萬讀港大EMBA 　孭Hermès貴婦look到名企參觀交流

現年38歲的前港姐季軍馬賽（現名馬菀迎）曾獲TVB力捧，參演過不少劇集，包括《當旺爸爸》、《名媛望族》等等，2014年馬賽捲入艷舞風波，被爆與內地製片人汪子琦同性戀情，更被指做「小三」，令形象插水被雪藏。馬賽離巢後轉戰內地發展，2019年與富二代老公結婚並誕下一女，一家三口幸福美滿。近年馬賽以KOL身份復出，並創立養生品牌，全力推廣其養生食療產品，搖身一變成為女強人！而馬賽亦不斷增值自己，近日她就重返校園修讀港大與北大合辦的高級管理人員工商管理學碩士（EMBA）課程，日前更到兩大知名企業參觀交流！

馬賽當年受到TVB力捧，可惜因捲入艷舞風波而令形象插水被雪藏。（微博圖片）

馬賽離巢後轉戰內地發展。（小紅書圖片）

馬賽離巢後轉戰內地發展。（IG@sirema731）

創立養生品牌。（IG@sirema731）

全力推廣其養生食療產品。（IG@sirema731）

育有一女。（IG@sirema731）

參加生日會。（IG@sirema731）

《名媛望族》聚會。（IG@sirema731）

擺檔。（影片截圖）

親力親為！（影片截圖）

好捱得！（影片截圖）

據知馬賽所讀的是由香港大學經濟及工商管理學院（HKU Business School）與北京大學光華管理學院（Guanghua School of Management）聯合創辦的兼讀制（part-time）高級管理人員工商管理學碩士（EMBA）課程，學費高達106萬港幣！馬賽寫道：「感謝好友胡總安排❤️作為深圳長大的小朋友，這場遊學顯得更加有意義。學習了 吃了 喝了 完美了 ♥還回憶起了童年記憶中的騰訊和比亞迪，創業的路上要更加努力哦！」相中所見，馬賽同一班同學一起到比亞迪及騰訊參觀交流，當中馬賽孭着價值約9萬的Hermès Lindy，一身貴婦Look十分搶鏡！

重返校園修讀港大與北大合辦的高級管理人員工商管理學碩士（EMBA）課程。（小紅書圖片）

參觀交流。（小紅書圖片）

貴婦look。（小紅書圖片）

貴婦look。（小紅書圖片）

貴婦look。（小紅書圖片）

女強人！（小紅書圖片）

參觀騰訊。（小紅書圖片）