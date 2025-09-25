熱氣球何小姐被揭黑歷史後　DM苦主陳佩思道歉仲解釋失蹤原因

早前因熱氣球節而在網上爆紅的「苦主」何小姐（Dreamy，又名Botan），因字字珠璣而被人留意，除了被網民發現她原來是美食網紅外，還被人揭發不少「黑歷史」。早前有苦主指她於疫情前經營的playgroup在無預警下結業，而一眾家長無法取回退款，以致欠下一大筆錢，還有網民大爆何小姐於蠶豆症媽媽群組中，同樣欠下苦主一大筆錢。原來除了Playgroup及媽媽群組外，她過往還有一班苦主，藝人陳佩思就是其中一位。

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐拍片感謝網民支持，並呼籲苦主們主動聯絡。（影片截圖）

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，原來是網紅。（網頁截圖）

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，原來是網紅。（網頁截圖）

陳佩思早前爆出14年前與何小姐合作做生意，二人當年合作開零食店，營運初期陳佩思負責入貨，而何小姐負責管數。最初陳佩思未發現有異樣，直到收到法庭通緝信才發現問題。陳佩思更指何小姐當年的男朋友Herbert最後亦變成苦主，因為他為何小姐做租約擔保人，最後何小姐失了蹤，欠下租約的錢更由Herbert「按咗層樓填租金」。

陳佩思曾是《放學ICU》主持。（TVB）

陳佩思（中）早前爆出14年前與何小姐合作做生意。（IG@pancychan）

今日（25日）陳佩思在社交平台貼了一張對話圖出來，應該是何小姐見到報道後，找上陳佩思解釋當年發生的事情。何小姐先跟陳佩思道歉，之後向她表示自己「一夜之間乜都無唒（晒）」，之後還去了外國留學，回香港後又沒有時間去找陳佩思，但自己不想因為這個誤會而少了一個朋友。

陳佩思在社交平台貼了一張對話圖出來，應該是何小姐見到報道後，找上陳佩思解釋當年發生的事情。(IG截圖)

何小姐道歉全文如下：

Sorry Pancy，我當年IT公司俾我Partner拎走左$58萬，一夜之間乜無唒，我處理完IT公司嘅野，心灰意冷走左去加拿大讀書，我無諗過一去到果邊就跌左電話，亦可能俾人偷左，無哂D contact，我當時身上已經無乜錢啦，唔可以即刻返香港，唯有喺果邊買電話卡。所以同你地失左聯，至於Josephine，因為我朋友當時做玩具廠想畫IP，我俾左前期錢佢之後，畫左一部份公仔之後，我朋友死左，因為吸毒，因為件事太突然，成個projectterminate 左，唔可以繼續落去。我唔係香港果幾年，對唔住，後來我返香港生小朋友，一個人照顧佢，生活比較困難所以無時間去揾你，但我唔希望我地之間因為誤會，無左個朋友！

