「熱氣球阿媽」Botan解畫親揭內幕　澄清無走數：爭你一定畀你

「熱氣球阿媽」菠丹（Botan）因「熱氣球事件」受訪片而爆紅，成名之後因多方網民爆料涉「playgroup走數」，「借錢唔還」等事而深陷公關災難。日前（26/9）菠丹終於「出來面對」，在鋪天蓋地的負面新聞後，她接受「會八十」的特備訪問，名為《被討論的勇氣》，實則是一場公關危機的「終極對決」。在近一小時訪問中，她對零食生意「拖糧」及最爆炸性的「Playgroup退錢」爭議，逐一回答反擊。



「熱氣球變放風箏」事件成為近日熱話，「激心阿媽」更成討論焦點。（《東張西望》截圖）

「熱氣球阿媽」菠丹解畫爆內幕。（YouTube截圖/會十八）

菠丹直言與Pancy陳佩思合夥開零食店，但生意不濟：「你要知道零食呢樣嘢，可能係$10，可能得一兩蚊賺，我哋嗰陣時講緊最低紀錄，係$109蚊一日，嗰一日得幾蚊雞賺，計埋燈油火蠟，雜費一個月可能係兩萬幾。當其時間舖喺瓊華中心頂樓，人流好少好少。大家都心知肚明，嗰陣時係窮到點呢？埋完貨出去，應該係有個現金再去訂貨，我哋係冇錢到去一個地步，要行去隔籬街，要去零食店買10包8包桃哈多擺喺舖頭。」

談到拖糧一事，她續說：「當其時，除咗零食店之外，仲有個partner做保險，開咗一間Marketing公司，開始嘅時候生意都OK，收支平衡有少少利潤，叫做有錢賺。後尾有一次我哋接到一單job返嚟，嗰單job係一個朋友，佢接受咗爸爸一間玩具公司。佢就想整一個IP，見人哋印一隻公仔係產品。我第一時間就諗起Josephine，我覺得佢係一個好好嘅設計師。」

「熱氣球阿媽」菠丹接受阿Bu訪問。（YouTube截圖/會十八）

她表示，計劃分為三部分，第一部分畫公仔時已結了上期費用：「上期已經俾咗錢，我唔記得咗，中間仲有啲零散嘅數係點樣要入畀佢。到尾數嘅時候，phrase 2我哋要收錢，但係突然之間我哋呢個project係終止咗，但係phrase 1我已經請咗一班人返嚟搞呢個project，但係你知，phrase 2終止咗，佢亦都冇再入錢畀我哋。」

她解釋，變相要在公司中拿錢出糧給員工，直到要取錢時，才發現另一個partner行為：「前前後後攞走晒公司嘅現金，加埋佢之前借我嘅錢，total 58萬。你見到我同Josephine嘅對話裏面，我話我開緊會，其實我係好想去跑新客返嚟，我就有錢去找到Josephine條數。無奈地我去追數或者傾新客都好，都唔成功，當其時對我嚟講係一個幾大嘅打擊。」她又表示，當時是公司與Josephine簽約，又向Josephine道歉，坦言自己在此事上處理不當：「我要向Josephine道歉，呢件事係我處理得唔好。」

主持人阿Bu追問，為什麼當時轉電話？她解釋是「人衰行路打倒褪」：「唔係轉電話，而係唔見咗個電話，唔知俾人偷咗定跌咗，喺嗰度冇理由買返張機票，喺香港就補領張卡。喺嗰個咁差嘅moment，我淨係想快啲令自己有返信心，有返希望。」

阿Bu也強調，合作夥伴「攞走晒公司嘅現金」是「穿櫃桶底」的商業罪案行為，為什麼又沒有報警？菠丹回應：「冇諗過做呢件事，喺我心目中佢係因為佢財政出現咗問題，而佢需要攞嗰筆錢，佢唔想破產。我當其時冇諗過要報警或者乜嘢，呢個係事實。」

「熱氣球阿媽」菠丹接受阿Bu訪問。（YouTube截圖/會十八）

被問到經常改名一事，她回應：「到今時今日，我都係用緊Dreamy呢個名。由2015年到而家，我又冇改過電話號碼，其實所有人都搵到我。點解叫菠丹，其實我講過，係日文名。當其時有隻公仔IP叫菠丹，所以我喺個page入面叫菠丹。」主持人阿Bu問：「所以呢個case去到最簡單就係，你冇爭人錢。」菠丹回答：「冇呀。可能我playgroup入面有冇人未退錢呢，我就唔敢講，因為佢哋要搵我先知。我好肯定財務啲嘢我冇記錄喺手，所以我成日喺網上面咁講，如果有人未退款請與我聯絡。我亦都有晒紀錄，搵我嘅人我即刻退。」

影片最後，她總結說：「其實Pancy，我可以斬釘截鐵咁同你講一句，我好清晰話畀你聽，我冇攞過舖頭一毫子，我亦都冇呃過你任何嘢，但係有一樣嘢我做得好差嘅，我承認我係錯嘅，就係當其時我走之前冇話畀你知，但係當其時幾個月我同你都冇乜點返過公司，呢個係我嘅疏忽，我要同你講聲對唔住。另外Josephine嗰度，我都好想同你處理嗰個尾數，另外我都搵到當年partner，佢願意承擔返所有嘅錢，全部會退返畀你，佢願意承擔責任。」

「熱氣球阿媽」菠丹澄清沒有欠錢，又表示大家有證據的話，歡迎搵佢賠償。（YouTube截圖/會十八）

最後的最後，她又指自己絕對願意承擔責任：「如果佢哋有乜嘢係覺得我做得唔好，我要去補償畀你哋又好，負責又好，你直接DM我，其實我真係，我係一個絕對願意承擔一切責任嘅人，可能我後生嘅時候有做得唔好嘅地方，年少無知，乜都好，總之今時今日嘅菠丹可以答你一句，只要你嚟搵我，係合情合理有證據，我真係爭你乜嘢，我一定畀你。」