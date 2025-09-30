億萬千金Shirley疑遭女藝人挑釁　開Live爆喊：你今次真係惹錯人

億萬千金Shirley（梁兆楹）最近參賽HOY TV飲食競技節目《領廚爭霸戰》，因出色的廚藝收獲不少粉絲，雖然最終失落冠軍，但亦成功獲選亞軍及「最強人氣廚神」獎！自從Shirley與歌手伍富橋結婚後，受盡不少酸言酸語，但她憑真性情和得體的言論獲不少人網民改觀及讚賞。不過，日前疑有女藝人受訪時質疑比賽的公平，令一向予人堅強的Shirley開IG Live時激罕爆喊！

Shirley努力，大家有目共睹！（資料照片）

直播時，Shirley直認最後一場賽事失誤，她指：「我真係個油溫同芝士比例自己控制得唔好，所以真係Owen犀利啲！」之後，Shirley就提到收到網民DM一條訪問片，當中有一位女藝人講道原本睇好Shirley奪冠，因Shirley識得人多，以為比賽是內定。對此，Shirley稱參賽以來，無數次想放棄，過程好難捱，是網民的DM令她一路堅持，但該名女藝人的言論可能是無心之失，但對她而言傷害甚大：「如果你有問題，可以返去叫你個台公開個投票結果畀你睇，如果我想課金，我都唔會課一個豬肉獎畀自己或者我會買個冠軍畀自己。我覺得你好平常嘅一句嘢，可能你覺得好好笑，但係對我嚟講係一個好大嘅侮辱，因為呢5個月嚟我真係自己去練習、研究食譜去做每一樣嘢，無人代我煮，可能你哋覺得係剪接，但如果係有議意，我可以唔要啲獎金，甚至攞返出嚟，因為個獎…我唔會喺呢方面發展，唔會係我個職業，我又唔可以無所謂，因為無所謂係侮辱咗其他參賽者。我想講個比賽真係公開公平公正，如果有咩不滿，可以直接DM我同我講，而唔係喺背後做咁多小動作。因為我覺得自己有付出，所以我有必要去維護返我自己。」Shirley更霸氣講道：「打狗要睇主人，你今次真係惹錯人！」

網民勁心痛！（截圖）

Shirley一向予人EQ極高！（截圖）

該女藝人言論太過火！（截圖）

Shirley激罕爆喊！（截圖）

翻查資料，曾參選《Summer Girls 2022》而出道的樂翊榆日前接受HOY TV訪問時被問看好誰是冠軍時，她稱：「我本身係諗住Shirley，因為知道Shirley同大家都熟悉，會唔會內定呢？點不知，原來係咁公平㗎喎HOY TV。」事後，樂翊榆更在IG轉發訪問片稱：「自己講完都覺得好笑。」，之後再串爆指：「真嘢又點會攞出嚟講呢？」對此，樂翊榆隨即DM回應Shirley，但離晒題！Shirley就回應：「我自問是一個明辨是非的人，亦聽得明人話。」更呼籲對方己所不欲勿施於人！

樂翊榆今次玩出火！（資料圖片）

樂小姐覺得自己好笑！（截圖）

到底咩真嘢？（截圖）