炎明熹超前部署自組工作室話晒事　被指反骨唔飲水思源爆脫粉潮

前「聲夢小花」炎明熹去年因合約出現而遭到TVB雪藏，直到日前（29日）才「強勢復出」，更表示已經成立工作室自接工作。現年只有20 歲她，年紀輕輕就已經當老闆，獨攬公司所有股份，但原來她早在2月時未與TVB完約就已經「舖定後路」。

炎明熹去年跟TVB合約出現問題就一直被雪。（IG：@yiminghay）

炎明熹宣布正式復出自組公司。（陳順禎攝）

炎明熹自與TVB因續約問題被雪超過一年後，演藝事業受重挫，曝光率大跌，她一邊密謀出路，一邊成立新公司。有指她「超前部署」早於2月時已經成立「然后工作室有限公司」，她以真名「王爖熹」作商業登記，除了她之外，工作室還有3位董事。雖然有3位董事，但炎明熹就擁有全數股份，為事業重新鋪路。另外亦有指她於九龍灣一個廣場租用工作室，月租連管理費更逾3萬多元，除了租金外，加上員工工資及雜費等，她每月或需應付數萬元的基本開銷，真的要密密接工作才能應付。

原來沒工作的炎明熹去看舞獅表演及吃圑年飯。(ig@yiminghay)

日前炎明熹終於重現幕前，現身音樂劇記者會，她接受了多間傳媒採訪，獨欠前公司TVB。她在接受訪問時被問到會否擔心被前公司封殺時，表示不擔心：「如果你想佢哋封殺我，咁就封殺我啦！」雖說初生之犢不畏虎，但前公司未必會封殺，就已經被粉絲指她「反骨」。有網民覺得炎明熹入行僅僅4年，相比起其他獨立歌手，論資源、財力、人脈及創作能力等，她「拍馬都追唔上」，更有網民質疑她失去TVB的光環，會否再有能力站穩陣腳呢？

日前炎明熹終於重現幕前，現身音樂劇記者會，她接受了多間傳媒採訪，獨欠前公司TVB。（陳順禎攝）

曾作為TVB歌手時的炎明熹形象良好，幾乎「零負評」，所以不論粉絲還是工作都自動找上門。而粉絲方面，她消失幕前一整年，繼而爆出續約風波後，即被炮轟未有飲水思源，不念TVB的知遇之恩，以致被指「反骨」。炎明熹現在形象大跌，除了被指「反骨」外，更有網民發現她年輕一輩的粉絲都消失了，只剩下上了年紀的粉絲，連大合照時炎明熹都一臉尷尬，懷疑爆發脫粉潮。

炎明熹現在形象大跌，除了「反骨」外，更懷疑爆發脫粉潮。（陳順禎攝）