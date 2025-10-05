莊思敏泰陽國際電影節奪「最佳女配角」　等足一年宣布：好唔真實

現年45歲出身富裕的「8億大馬拿督千金」莊思敏（前名莊鍶敏）近年在社交網常常分享飲飲食食片段。日前她忽然公布喜訊，指在《第五屆泰國泰陽國際電影節》中勇奪國際華語電影獎「最佳女配角」，並指是2024年獎項。

莊思敏曬新泳衣。（IG：@jacquelinchng）

莊思敏昨日（4日）在社交網興奮表示當日因開工無法親身到場攞獎，待一年後獎項到手才宣布喜訊，她說：「其實呢個獎係2024年頒咗畀我，但頒獎典禮當日我係開緊工，所以冇辦法飛到曼谷領獎，呢個獎交托咗畀我嘅朋友，但佢一直開工冇辦法送番個獎畀我，過咗一年，我個製片朋友終於有時間將呢個獎交到我手上，我依家先公布嘅原因係個獎一日未到手，我覺得好唔真實。」

莊思敏。(ig圖片)

莊思敏感謝這位製片朋友，因對方將她演出的作品剪輯成片段報名參加該電影節，她說：「好開心我被同認同攞到呢個獎，我有問我製片朋友剪輯咗咩片段，佢話佢好鍾意我喺《PG戀愛指引》入面啤酒妹角色，同埋《小姐誘心》入面飾演經理人，佢放咗好多呢兩套電影嘅片段，所以要多謝葉念琛導演，因為呢兩套戲都係佢嘅作品，我嘅朋友亦都幫我剪輯咗一啲電視劇片段，包括《溏心風暴》同《幕後玩家》。」

莊思敏攞最佳女配角。（小紅書）